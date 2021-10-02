«Ахмат» — «Спартак». Красно-белые справились с «Наполи», но Грозный не покорят

3 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (03.10.2021)

В еврокубках после второго тура группового этапа снова затишье, возвращаемся на внутреннюю арену. В Лиге Европы недавно отличился московский «Спартак», которому теперь предстоит встретиться с «Ахматом» в Грозном. Настроение должно быть хорошее. Наконец-то удалось забить больше двух голов, тем более такому сопернику.

Впрочем, в чемпионате России у красно-белых всё грустно — 13 очков за девять туров, это график середняка. Собственно, «Ахмат» совсем рядом. В турнирной таблице грозненцы отстают всего на один пункт. В случае победы есть шансы приблизиться к пятёрке лучших.



На своё девятое место подопечные Андрея Талалаева забрались, бросаясь из крайности в крайность. Были как качественные победы, так и обидные поражения. В сумме набежало четыре успеха и пять неудач. В прошлом туре сразились с «Ростовом», хорошо сыграли и забрали три очка (2:1).



У москвичей картина красочнее, в Сан-Паулу одержали громогласную победу над «Наполи» (3:2). Пропустили почти сразу после ошибки Максименко, а с 30-й минуты играли в большинстве. Благодаря чему и забили дважды. В концовке пришлось понервничать, составы уравнялись. Дотерпели!

Теперь шансы на евровесну не кажутся такими уж призрачными. Впереди английский «Лестер Сити», который уже дважды потерял очки и совсем не впечатляет. Впрочем, это будет уже после международной паузы, а пока можно со спокойной душой возвращаться к РПЛ. Всё-таки отставание от еврокубковой зоны составляет три пункта, а конкуренция серьёзная.



У подопечных Руя Витории всего два дня для перелёта в Грозный и подготовки. При этом не всё гладко с составом. В лазарет к Павлу Маслову и Роману Зобнину добавились Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. На жёлтой карточке висит Самуэль Жиго, а встречи с «Ахматом» в последнее время часто получаются эмоциональными.

У грозненцев, в отличие от столичной команды, расписание не такое плотное. Было достаточно времени для подготовки и отдыха, так что преимущество в свежести наверняка должны получить. К тому же своё поле и поддержка болельщиков — тоже весомые козыри.



Между прочим, в родных стенах клуб из Чечни забивает исправно. Например, без голов остались всего один раз — в матче с «Краснодаром» (0:2). Тут надо добавить, что красно-белые пропускают исправно. Вне зависимости от уровня оппонента. А уж на фоне усталости сохранить ворота на замке станет только тяжелее.



В игре «Спартака» тоже прослеживается закономерность. Москвичи не отличаются большим количеством забитых мячей, хотя забивают регулярно. Остались без гола только в играх с «Рубином» и ЦСКА. На наш взгляд, можно попробовать проверить ставку «1Х + тотал меньше 4.5» за 1.87.

Последний выезд в Грозный закончился для москвичей плачевно, едва ушли от поражения. Эмоций выезд в Неаполь забрал крайне много, сил — тоже. Добавим сюда короткую скамейку и минимум возможностей для ротации без потери в качестве. Пожалуй, даже ничья будет для гостей хорошим результатом.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 3 октября 2021 года

Грозненцы после победы над «Ростовом» в хорошем настроении, отдохнувшие и готовые встретить уставший, оставшийся без нескольких важных футболистов «Спартак». На наш взгляд, у Андрея Талалаева есть все шансы как минимум не проиграть. Битва в Неаполе отняла много эмоций и сил, а скамейка у красно-белых короткая.



Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 4.5 за 1.87.

Где покажут матч «Ахмат» — «Спартак»?