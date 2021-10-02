«Ак Барс» — «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» — образец для всей КХЛ!

Уфимцы на старте очень хороши, но в Казани не выигрывают с 2017 года.

3 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.27, а успех «Салавата Юлаева» оценён экспертами в 2.77.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 3 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (03.10.2021)

Октябрь потихоньку набирает обороты. На 3 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть матчей. Интересные вывески есть, но отдельного внимания, несомненно, заслуживает «зелёное дерби». «Ак Барс» в Казани примет «Салават Юлаев». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Зелёное дерби» — пожалуй, самое острое и принципиальное противостояние в КХЛ. Сейчас татаро-башкирская ледовая битва вызывает интерес даже у нейтральных болельщиков. В этом сезоне казанцы и уфимцы встретятся впервые, тем интереснее будет понаблюдать.



«Барсы» в начале сентября показывали не самый лучший хоккей, но Дмитрий Квартальнов сумел-таки вырулить на победную колею. Сейчас идут четвёртыми на Востоке, набрав 18 очков. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет четыре пункта, при этом у магнитогорцев есть ещё одна игра в запасе.



«Ак Барс» потерял очки на выезде с «Йокеритом» (3:4 ОТ). Странный инцидент с коронавирусом наложил отпечаток, пришлось действовать в три звена. Даже таким составом сумели отыграться в основное время. Правда, в овертайме сил не хватило, на четвёртой дополнительной минуте финны получили право исполнить буллит.

Зато накануне казанцы в Москве обыграли ЦСКА (2:1). Матч получился близким, но суммарно 12 минут штрафа и слабая реализация у хоккеистов красно-синих сыграли на руку гостям. Реализовали два большинства, чего вполне хватило для победы. Дмитрий Кагарлицкий оформил дубль.



Гол хозяев за 11 секунд до конца встречи никак не повлиял на исход. Сразу скажем — опасных моментов у красно-синих фактически не было. Подвигов от Игоря Бобкова не потребовалось, а свои броски он забирал исправно. Ну, кроме той самой пропущенной шайбы, которая влетела в ближний угол.



«Салават» после 12 встреч идёт на второй позиции в Восточной конференции, набрав 20 баллов. Накануне потерпел второе поражение в сезоне и отпустил в таблице «Металлург». Первый период остался за «Сибирью», которая реализовала свои моменты при равных составах и в большинстве. Хотя практически сразу уфимцы отыграли одну шайбу.

Очередное удаление в начале второго периода привело к третьей пропущенной. Хозяева пытались исправить положение. За два периода нанесли 20 бросков в створ против семи у «Сибири» и перехватили инициативу. Новосибирцы хорошо оборонялись, много ударов заблокировали.

А большинство уфимцев вызвало вопросы. Четыре попытки — все в молоко. Случившееся сильно напоминает события 10-дневной давности. Там подопечные Томи Лямся рассчитывали поберечь силы перед СКА. В итоге проиграли «Северстали». И ничего — собрались, по делу взяли два очка в Санкт-Петербурге.

Теперь «Салават Юлаев» ожидает выезд в Казань. Особенно остро болельщики и медиа наблюдают за дерби в плей-офф. Например, хорошо запомнилось противостояние в 1/4 финала Востока в прошлом сезоне. Тогда «Ак Барс» разделался с «Салаватом» всухую, 4-0.



Начало сезона уфимцы выдали отличное, какое-то время даже лидировали в КХЛ. А сейчас идут по нисходящей. Берегли силы перед принципиальным оппонентом? Возможно. Однако казанцы вторую половину сентября проводят гораздо лучше. Набрали 11 очков из 12 возможных.



Да, качество хоккея оставляет желать лучшего, получается далеко не всё. Однако результат в полном порядке, а это главное. Любопытно, что «Ак Барс» на домашнем льду в очных встречах не уступал «Салавату Юлаеву» на протяжении последних 10 матчей.

А в прошлой серии плей-офф, как уже было сказано выше, вовсе выбил четыре победы подряд. При таком раскладе мы бы рискнули и снова рассмотрели победу хозяев. Пусть даже в овертайме или по буллитам. В последнее время они прибавили и мало пропускают.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 октября 2021 года

Учитывая статистику очных встреч в Казани, напрашивается определённый вывод. Однако и последние игры показывают, что казанцы добавили: на семь предыдущих матчей шесть побед. Трудовые, на тоненького — но победы. Уверенности в успехе в основное время нет, но ставка на итоговую победу «Ак Барса» смотрится хорошо.



Ставка: любая победа «Ак Барса» за 1.76.