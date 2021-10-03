«Автомобилист» — «Авангард». Обладатель Кубка Гагарина Билла Питерса не пожалеет

Уральцы потерпели шесть поражений в семи последних матчах. Так и до смены тренера недалеко.

4 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Авангарда» идёт за 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 4 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Авангард» Омск (04.10.2021)

Понедельник в КХЛ должен получиться что надо. На 4 октября запланировано сразу шесть матчей. При желании можно устроить себе хоккейный день: самая ранняя игра стартует в 12:00 мск, самая поздняя — в 19:30. На общем фоне выделяется встреча «Автомобилиста» и «Авангарда», которая пройдёт в Екатеринбурге.

Правда, состояние хозяев максимально далеко от оптимального. В семи предыдущих встречах добыта всего одна победа. По счёту очень уверенная — 7:3 над минским «Динамо». На деле соперники оказались равны, всё могло качнуться в обе стороны. Уральцы показали мощнейшую реализацию и даже использовали большинство.

На этом всё, больше поводов для радости нет. Да, проигрывают сплошь крепким командам. «Авангард», ЦСКА, «Трактор», «Барыс», «Салават Юлаев» и «Металлург». Все однозначно финишируют в зоне плей-офф, а большинство из этой компании всерьёз рассчитывает побороться за Кубок Гагарина.

В общем, ситуация грустная. Спецбригады регулярно подводят, ошибок в обороне очень много. Ругать вратарей особенно не за что — Владимир Галкин и Дмитрий Шикин часто выручают. Иногда — очень красиво. Разговоры о возможной отставке Билла Питерса звучат всё громче.

В то же время ничего непоправимого пока не случилось. Очки худо-бедно набираются, ведь было несколько поражений за пределами основного времени. 13 баллов в 13 матчах — вполне достаточно, чтобы с запасом входить в зону плей-офф. Справедливости ради у основной части преследователей есть по игре в запасе.

Строго говоря, на стороне «Автомобилиста» всего два козыря. И оба неигровые. Первый — свой лёд. Правда, в данном случае козырь крайне сомнительный. Дело в том, что в шести домашних матчах подопечные Билла Питерса оказались сильнее лишь однажды. Те самые 7:3 с минским «Динамо», где вполне могли уступить.

И пять поражений. Два из них за пределами основного времени, однако это слабое утешение. Второй козырь, пожалуй, поувесистее. Лишний день отдыха — серьёзная фора при плотном графике. Уральцы проиграли в Магнитогорске 1 октября, после чего получили двое суток на восстановление и подготовку.

А вот «Авангард» в субботу бился в Челябинске с «Трактором». Сразу скажем, что омичи тоже начали сезон без особых восторгов. Всё же состав после чемпионства заметно изменился. Проигрывают только сильным командам — московскому «Динамо», «Йокериту», «Металлургу», «Локомотиву» после назначения Игоря Никитина. И «Трактору».

Свои очки собирают исправно, да и к началу октября потихоньку добавили. В защите у «ястребов» порядка точно больше. Плюс разница в спецбригадах — подопечные Боба Хартли входят в топ-5 по реализации лишнего. С меньшинством проблем побольше, но у «Автомобилиста» оно вообще худшее в лиге.

Что это значит? Что котировки букмекеров выглядят сомнительно. Свой лёд уральцам ни капли не помогает, в обороне они пожарят по поводу и без. А других преимуществ не видно. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «Авангарда» за 1.73 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.28. За очки гости наверняка зацепятся.

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз и ставка на КХЛ 4 октября 2021 года

Уральцы находятся в глубоком кризисе: меньшинство кошмарное, ошибок в обороне много, в семи предыдущих матчах всего одна победа. Лишний день отдыха — это хорошо, но на своём льду «Автомобилист» в шести встречах сезона потерпел пять поражений. Омичи тоже не блещут, зато ниже определённой планки не опускаются. Пожалуй, шансы гостей никак не ниже.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 3.5 гола за 2.28.