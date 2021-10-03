«Трактор» — «Йокерит». Челябинцы проверят непобедимых финнов на прочность

4 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Йокерит». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.45, а успех «Йокерита» оценён экспертами в 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Йокерит» 4 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.29. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Йокерит» Хельсинки (04.10.2021)

На 4 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Трактора» с финским «Йокеритом», которое пройдёт на «Арене-Трактор». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Мишки» после 13 встреч идут третьими на Востоке, имея в активе 20 очков. До лидера «Металлурга» отставание составляет два пункта. Всему виной серия поражений на выезде. Сначала от «Торпедо» (2:5), затем — от СКА (3:4 Б). С «Торпедо» игра не пошла с первого периода, бросили в створ четыре раза. А со СКА вели в счёте 3:0, но упустили победу.



Впрочем, быстро взяли себя в руки. Вернувшись домой, обыграли «Авангард» со счётом 4:3. Уже в первом периоде хозяева реализовали два большинства, заставив капитулировать Шимона Грубеца. Замена вратаря помогла «Авангарду» вернуться в седло.



Второй период получился голевым. За 20 минут команды забросили четыре шайбы. К началу третьего счёт на табло был 4:2 в пользу хозяев. «Ястребы» перевели игру к воротам соперника, разница по броскам выглядела страшно — 14:2. Забросили одну шайбу, однако чёрно-белые выстояли.

«Йокерит» после 13 матчей идёт вторым на Западе, набрав 22 балла. Уступает лишь московскому «Динамо», у которого на одну игру меньше. Из 13 встреч «джокеры» проиграли лишь две, причём было это на старте сезона. А дальше — серия из 11 побед. Без преувеличения фантастический результат.



Сейчас финны начинают гостевую серию, до этого они три раза подряд играли в родных стенах. Сначала одолели испытывающий проблемы «Сочи» (4:2). Следом победили «Ак Барс» (4:3 ОТ). Гости были вынуждены играть в три звена, сил на овертайм им не хватило.



А на днях обыграли «Северсталь» (4:1). В первом периоде гости реализовали первое большинство, а перед перерывом в большинстве и пропустили. А во втором периоде «Йокерит» позволил лишь раз попасть в створ своих ворот, увеличивая натиск на ворота соперника. И довели дело до разгрома. Отдадим должное Константину Шостаку, который много выручал. Без него разница в счёте оказалась бы неприличной.

Теперь «Йокерит» ждет выезда в Челябинск. Серия из 11 побед — отличный результат, а стабильно высокая результативность впечатляет ещё больше. «Трактор» при Анваре Гатиятулине по традиции отталкивается от обороны, но в трёх предыдущих встречах с участием клуба забивалось по шесть-семь голов.



Соперники уже встречались в нынешнем сезоне. Тогда победу одержал «Йокерит» (5:4 ОТ). Финны забивают в среднем по четыре шайбы, «Трактор» тоже добавил в результативности. На таком фоне стоит рассмотреть тотал больше 5 шайб за 1.83. Обе команды классно начали сезон, а потому могут действовать смелее.



Найти фаворита противостояния непросто, что видно и по котировкам. На стороне гостей удивительная серия побед, а «Трактор» за счёт системы и дисциплины способен обыграть кого угодно. В то же время по очным встречам преимущество у «Йокерита». Пожалуй, в качестве альтернативы можно рассмотреть Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.75.

«Трактор» — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 октября 2021 года

У «Йокерита» 11 побед подряд при высочайшей результативности, челябинцы в последнее время тоже стали забивать больше. В сентябрьской очной встрече победу одержали финны в овертайме (5:4 ОТ). Атака у обеих команд сейчас в порядке. Выделять фаворита сложно, а вот проблемы с голами тут вряд ли возникнут.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.83.