«Автомобилист» — «Авангард» и другие матчи в КХЛ: что смотреть 4 октября

Вот и наступил второй месяц осени. Совсем скоро грядёт октябрьская международная пауза, а в Лиге наций определится победитель. Европейские футбольные клубы закрыли программу уик-энда, так что всё внимание на Континентальную хоккейную лигу. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 4 октября.

На что ставить в футболе 4 октября

Понедельники и без того нечасто радуют изобилием футбольных матчей, а перед международной паузой для сборных и вовсе выбирать не приходится. Искушённым зрителям придётся довольствоваться матчем «Жирона» — «Альмерия» в восьмом туре Сегунды — второго по значимости дивизиона Испании. Начало — в 22:00 мск.



Также есть встречи в португальской Сегунде, румынской Лиге 1 и Премьер-лиге Боснии и Герцеговины. А отечественные болельщики могут обратить внимание на ФНЛ-2. В группе 2 футбольный клуб «Красава» на выезде сыграет с «Балтика-БФУ». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск. Здесь же ярославский «Шинник» встретится с «Динамо-2» из Москвы.

На что ставить в хоккее 4 октября

Пока в футболе затишье, всё внимание на хоккей. До старта нового сезона НХЛ ещё есть время, можно начать разгоняться матчами Континентальной хоккейной лиги. Тем более что игры порой случаются даже поинтереснее, чем на Западе. Календарь без изменений — играют каждый день. Программа 4 октября расписана с 12:00 до 19:30 мск.

Главным событием вечера, несомненно, станет битва «Автомобилиста» и «Авангарда» (17:00 мск). В турнирной таблице Восточной конференции соперники находятся рядышком: у екатеринбуржцев в активе 13 очков и пятое место, а омичи набрали 12 очков и идут шестыми. Правда, у последних в запасе целых два матча. Всё может поменяться.

Две другие достойные встречи: «Трактор» — «Йокерит» (17:00 мск) и ЦСКА — «Куньлунь Ред Стар» (19:30 мск). Финны в нынешнем сезоне на подъёме, сейчас идут на серии из 11 побед, семь из которых — в пределах основного времени. А вот армейцы без Игоря Никитина хромают, уже четыре игры подряд не могут забросить больше одной шайбы.

На что ещё ставить 4 октября

Новый баскетбольный сезон тоже набирает обороты. В Единой лиге ВТБ состоится два матча. Отдельное внимание стоит уделить петербургскому «Зениту», который примет казахстанскую «Астану». Начало — в 19:00 мск. Прошлый регулярный чемпионат петербуржцы выиграли, но вылетели в полуфинале плей-офф. Посмотрим, что будет теперь.