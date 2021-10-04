«Зенит» проиграл, но в РПЛ у Семака соперников нет. Внизу же непонятно ничего!

В РПЛ позади 10 туров, это треть дистанции. Лига ушла на перерыв, связанный с матчами сборных. Для кого-то эта пауза во благо, нужно перезарядить батарейки и восстановить травмированных. Кто-то, наоборот, только-только начал набирать форму, но теперь вынужден остановиться. Изучаем положение дел в турнирной таблице и букмекерские прогнозы.

«Зенит» проиграл, но этим никто не пользуется

В 10-м туре своё первое поражение потерпел лидер – «Зенит». Команда Сергея Семака проиграла «Сочи», и в её активе осталось 23 очка. Вот только приходится констатировать, что никто из преследователей не смог воспользоваться осечкой зенитовцев. «Динамо» и «Локомотив» проиграли, ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью между собой. «Спартак» победил, но до этого уже растерял очень много. Так что занести себе эту победу в актив может только сам «Сочи». А «Зенит» опережает преследователей на 4 очка и чувствует себя очень уверенно. Коэффициент на чемпионство клуба из Санкт-Петербурга – 1.25.



Более того, букмекеры даже не могут однозначно сказать, кто вообще сможет навязать борьбу команде Семака. На «Динамо» можно поставить за 15.00, бело-голубые идут вторыми, но, если проигрывать «Нижнему Новгороду» и «Крыльям Советов», ничего хорошего не выйдет.



Шансы «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» оценивают коэффициентом 20.00. Все эти клубы в шести очках от лидера, не так и далеко. Но стабильности нет. А в «Локомотиве» и вовсе меняют главного тренера.



Кто радует своих болельщиков в последнее время, так это «Спартак». Три победы подряд, в том числе над «Наполи» в Лиге Европы. Кажется, дела у Руя Витории налаживаются. Но потеряно много, 7 очков отставания, да и никаких гарантий стабильности нет, слишком всё сложно в стане красно-белых. Коэффициент на их чемпионство – 25.00.



Наконец, за 30.00 можно поставить на «Сочи». Третье место в пяти очках от «Зенита» — отличная позиция, но здесь как раз можно говорить о том, что команде Владимира Федотова просто не хватит обоймы игроков на весь сезон.



Вот и получается, что поражение «Зенита» в турнирной таблице ничего не поменяло. Если конкуренты намерены бороться за первое место, осечками лидера нужно пользоваться. Посмотрим, может быть, что-то изменится после паузы на матчи сборных.

Вылетать никто не хочет

Да, именно так. Всё запутанно и букмекеры уже совсем не видят явного кандидата на вылет, каким они считали «Нижний Новгород» на старте сезона. Прямо сейчас команда Александра Кержакова в 6 очках от зоны вылета и на 8-й строчке, а коэффициент на то, что команда займёт 15-е или 16-е место – 7.00. А вылететь из РПЛ напрямую, по мнению букмекеров, одинаковые шансы имеют «Арсенал», «Урал», «Уфа» и «Химки». На любую из этих команд можно сделать ставку с коэффициентом 2.30. Пока на дне таблицы уфимцы и химчане, набравшие по 8 очков. Но у «шмелей» и «оружейников» всего на 1 балл больше.

Агаларов рвёт стереотипы

Интересно и в списке бомбардиров. Там одинаковый коэффициент 7.50 букмекеры предлагают на Гамида Агаларова из «Уфы», зенитовца Сердара Азмуна и игрока «Локомотива» Фёдора Смолова. При этом Агаларов забил уже 8, Смолов – 6, а Азмун только 5. Интересно, сможет ли нападающий «Уфы» удержать взятый темп? А победа Артёма Дзюбы, который был в числе лидеров, но пока что отличился только 4 раза, оценивается коэффициентом 10.00.



Треть чемпионата РПЛ позади, но пока ещё ничего не ясно. Уверенно себя чувствует только «Зенит», а вот остальные команды идут плотной группой. Впрочем, впереди 20 туров, даже аутсайдеры ещё могут как минимум оказаться в еврокубках. Будем наблюдать!