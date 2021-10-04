«Спартак» — «Металлург». Магнитогорцы останутся лидером КХЛ даже без Ильи Воробьёва

5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех московского клуба оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 5 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Металлург» Магнитогорск (05.10.2021)

Глядя на столь уверенную победную серию, которой сейчас может похвастаться магнитогорский «Металлург», трудно поверить, что на старте сезона он проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» с сенсационными 2:7. Зато дальше добыл 10 побед, девять из которых — в основное время. Мощнейший ход!

Благодаря этому клуб из Магнитогорска возглавил не только Восточную конференцию, но и сводную турнирную таблицу регулярного чемпионата КХЛ. В активе 24 очка. Конечно, группа преследователей внушительная. Московское «Динамо» и финский «Йокерит» отстают на два пункта, а «Салават» и «Трактор» — на четыре.



Положительный тест на коронавирус и последующее отсутствие Ильи Воробьёва на скамейке в прошлой игре с московским «Динамо» (4:2) повлиять на внушительный ход не сумели. На лёд «лис» вывел Марк Френч. Здорово начали первый период, открыли счёт, а когда бело-голубые прибавили темп, сумели ответить и заслуженно забрали два очка. Хотя 5+20 Вадима Шипачёва, естественно, помогли.



Выделить стоит внушительную результативность. Всего за 13 игр магнитогорцы накидали 55 шайб, лишь одна из которых залетела в овертайме. Тогда играли с «Адмиралом» (4:3 ОТ). Подобным показателем может похвастаться разве что столичное «Динамо», у него в активе столько же голов.

При этом «Магнитка» забрасывала не менее четырёх шайб в восьми из девяти предыдущих матчей. Исключением стал выезд к «Сибири» (3:1). Конечно, сибиряки в нынешнем сезоне впечатляют нечасто. Однако справедливости ради надо сказать, что «лисы» тогда закрывали выездную серию, сил оставалось не так много.



«Спартак» продолжает чередовать победы с поражениями. За 14 матчей набрал 16 очков и замкнул топ-4 Западной конференции. До лидеров «Динамо» М и «Йокерита» не хватает четыре очка, а отрыв от пограничной восьмой строчки — лишь три. А ведь некоторые конкуренты провели на игру меньше.



Правда, в последних двух домашних встречах красно-белые смотрелись неплохо. Сперва разгромили «Нефтехимик» (5:1), а затем досталось «Северстали» (2:0). В последнем случае могли даже выигрывать с более крупным счётом, однако реализация местами оставляла желать лучшего. Зато Алексей Красиков оформил первый шат-аут и был признан лучшим голкипером недели.

И всё же с более крепкими противниками у подопечных Бориса Миронова не клеится. Упустили два дерби с ЦСКА (3:5) и «Динамо» (3:6), натерпелись от «Авангарда» (0:4) и «Ак Барса» (1:3). И это ещё не весь список, а «Металлург» на данный момент сильнее. Ошибки в своей зоне и слабая реализация большинства (всего 16,3%) часто мешают добиться успеха.

«Металлург», напротив, хорошо реализует лишнего (27,5%) и при этом лучше всех держится в меньшинстве. Процент нереализованных численных преимуществ соперников составляет 91,7%. Это лучший показатель среди остальных участников КХЛ. Хотя магнитогорцы как раз чаще остальных получают штрафы.

Так что лобовая победа гостей в основное время за коэффициент 2.20 выглядит нормально. Мы бы остановились на комбинированном варианте «Х2 и общий тотал больше 3.5 шайбы» за 1.87. «Магнитка» заметно разыгралась, расцвёл Николай Голдобин, у которого за 11 игр уже 16 очков по системе «гол+пас».



Алексей Красиков, конечно, разыгрался, но тащить всё подряд из матча в матч невозможно. А нападение ММг хватку не ослабляет. Пожалуй, как минимум три гола гости оформят. А может, и больше.

«Спартак» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 октября 2021 года

«Металлург» не сбавляет ход. Накануне одолел главного конкурента в борьбе за лидерство в КХЛ — столичное «Динамо». Причём на скамейке не было Ильи Воробьёва, сдавшего положительный тест на коронавирус. Вероятно, главного тренера не будет и в матче со «Спартаком». Но вряд ли нестабильным красно-белым это поможет.



Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.