Италия — Испания, «Динамо» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 6 октября.

На что ставить в футболе 6 октября

Октябрьское окно сборных начинается первым полуфинальным матчем Лиги наций: Италия — Испания. Да-да, это повторение полуфинала Евро-2020. Тогда итальянцы одолели соперника. Что будет на этот раз? Разумеется, испанцы жаждут реванша, но и команда Роберто Манчини полна решимости продлить свою беспроигрышную серию. Кстати, обслужит эти команды Сергей Карасёв, так что будет за кого поболеть и российским фанатам.



Кроме того, пройдут 2 матча квалификации ЧМ-2022 в Африке. Судан принимает Гвинею, а Марокко – Гвинею-Бисау.

На что ставить в хоккее 6 октября

В КХЛ сегодня 5 матчей. Самые интересные противостояния: московское дерби «Динамо» — ЦСКА и «Автомобилист» — «Йокерит». «Адмирал» сыграет с «Витязем», «Сибирь» — с рижским «Динамо», а «Барыс» — с «Авангардом».



6 матчей в предсезонке НХЛ, а ещё можно делать ставки на матчи чемпионатов Швеции и Финляндии.

На что ещё ставить 6 октября

На этой неделе проходят теннисные турниры в Индиан-Уэлссе, Барселоне, Муийрон-ле-Каптиф, Неаполе и Сантьяго.



В баскетболе набирает обороты Лига чемпионов, сегодня старт возьмёт «Нижний Новгород». В первом матче российскому клубу предстоит сыграть с серьёзнейшим соперником – в гости приехала испанская «Уникаха».



В волейболе продолжается квалификация Лиги чемпионов, а ещё сегодня первый тур в чемпионате Германии. «Берлин», в котором играет олимпийский чемпион Сергей Гранкин, примет «Гиссен».