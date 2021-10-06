Италия — Испания. Прогноз «Фонбет»: Роберто Манчини обновит мировой рекорд

У таких итальянцев можно взять реванш лишь за пределами основного времени.

В среду, 6 октября, сборные Италии и Испании сыграют в полуфинале Лиги наций сезона-2020/2021. Встреча пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 21:45 мск. Сделать ставку на матч действующего чемпиона Европы можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме сборная Италии

37 матчей без поражений — это, пожалуй, главное, что надо знать о форме сборной Италии. Никому в истории не удавалось сделать подобное, а Роберто Манчини, вернувшийся на родину после работы в петербургском «Зените», смог. Символично, что последнее поражение его нынешняя команда потерпела больше трёх лет назад именно в Лиге наций.

Сейчас у подопечных Роберто Манчини всё в порядке — 28 побед и девять ничьих кряду. В списке поверженных находятся и испанцы. Подопечные Луиса Энрике уступили сборной Италии по пенальти в полуфинале последнего чемпионата Европы, который из-за коронавируса проводился летом 2021 года. То есть совсем недавно.

Не имеет смысла вспоминать всех соперников, которых итальянцы прошли на Евро-2020. Важно, что было уже осенью. Чемпионское похмелье не позволило набрать максимум очков в трёх турах квалификации ЧМ-2022. Но они по-прежнему непобедимы: в сентябре скатали ничью с Болгарией (1:1) и Швейцарией (0:0), а затем разгромили Литву (5:0).

Накануне полуфинала Лиги наций «Скуадра адзурра» лишилась нескольких основных футболистов из-за травм. В частности, лучшего игрока команды по системе «гол+пас» (2+2) на Евро-2020 Чиро Иммобиле. Другая потеря в атаке – Андреа Белотти. Кроме того, травмированы два футболиста «Аталанты» – защитник Рафаэл Толой и полузащитник Маттео Пессина.

В какой форме сборная Испании

Принято считать, что сборная Испании «уже не та». Однако всё познаётся в сравнении. Если взять за отсечку 37 матчей без поражений сборной Италии, то у «Красной фурии» на том же самом отрезке всё не так плохо, как может показаться. Проиграла всего четыре раза!

Смену поколений приходится переживать каждой команде. Строит новую сборную Испании и Луис Энрике. На Евро-2020 испанцы, пусть и не без труда, дошли до полуфинала, где только по пенальти уступили будущим чемпионам. Не будь столь расточителен в своих моментах Альваро Мората – всё могло сложиться по-другому.

В отборочном турнире ЧМ-2022 испанцы лидируют в своей группе. Но победить пока удалось только Грузию и Косово, зато по два раза. С Грецией в домашней встрече была зафиксирована ничья (1:1), от Швеции в гостях вовсе последовало поражение (1:2). В ноябре как раз играть с главными соперниками по группе. Но это будет только через месяц, поэтому можно сосредоточиться на Лиге наций.

Основная проблема Испании перед матчем с Италией – внушительный список травмированных футболистов. Лазарет переполнен сильнее, чем у соперника. В списке лучший бомбардир команды на Евро-2020 Альваро Мората, лучший ассистент команды в отборочном турнире ЧМ-2022 Жорди Альба, лучший ассистент команды на Евро-2020 и автор двух голов в отборе к ЧМ-2022 Дани Ольмо.

А также отмечавшиеся результативными действиями за сборную в этом году Жерар Морено и Педри. Плюс полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара. От того, сможет ли Луис Энрике решить кадровые проблемы, зависит, сумеют ли испанцы навязать борьбу итальянцам.

Италия — Испания: статистика личных встреч

В 22 последних очных встречах номинальным гостям не удавалось победить ни в основное время, ни в сериях пенальти. Три из пяти последних матчей завершились ничьими в основное время. На Евро-2020 Италия победила в полуфинале благодаря точным ударам в серии послематчевых 11-метровых ударов (1:1, 4:2 по пенальти).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Италия — Испания 6 октября 2021 года

Ставка: Италия не проиграет и общий тотал меньше 2.5 мяча за 2.15. (Сделать ставку).

Италия была бы фаворитом даже в обычных условиях, но после объявления списка травмированных сборной Испании стало ясно, что «Красной фурии» будет сложно добиться победы. Надо постараться одним лишь желанием взять реванш за обидное поражение на чемпионате Европы.

Из последних 10 матчей в Италии хозяева не сумели победить лишь в одном. Испания же не выигрывает у команд, входящих в топ-10 рейтинга ФИФА, с чемпионата мира 2018 года (две ничьи и два поражения). Всё это говорит в пользу того, что итальянцы вряд ли уступят.

Болельщикам не стоит рассчитывать на град голов. Очные встречи получаются крайне упорными. Лишь в одном из семи последних матчей пробивался тотал 2.5 мяча. С учётом травм основных нападающих обеих сторон (Иммобиле и Мораты) с голами всё может быть крайне плачевно.