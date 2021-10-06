Россия — Словакия. В Казани победим, пусть и без феерии

8 октября сборная России проведёт свой очередной матч в отборочном турнире ЧМ-2022. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Словакии. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 21:45 мск.

Букмекеры считают Россию фаворитом предстоящего матча. Поставить на команду Карпина можно с коэффициентом 1.85, это примерно 53% вероятности. Шансы сборной Словакии оценивают коэффициентом 4.80 (20%). На ничью предлагают коэффициент 3.60 (27%).

Голевой феерии аналитики не ждут. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.30, а обратный исход идёт за 1.63. На то, что обе команды смогут забить, можно сделать ставку 2.10.

Анализ и прогноз матча Россия — Словакия (8.10.2021)

Предстоящий матч очень важный для обеих команд в турнирном плане. Если Россия победит, то она, во-первых, продолжит борьбу с Хорватией за первое место в группе и прямую путёвку на ЧМ-2022. Во-вторых, в случае победы нашей сборной отрыв от Словакии достигнет 7 очков. В то же время от Словении мы уже сейчас оторвались на 6 очков. Таким образом, практически гарантирована будет путёвка в стыковые матчи. Даже ничья в последующей игре со словенцами в этом плане нас устроит.

Ничья тоже неплохой результат для борьбы за 2-е место, но практически лишит шансов на первое. О поражении не стоит и говорить, при таком раскладе сохранить бы вторую строчку, ведь подопечным Карпина ещё предстоят выезды в Словению и Хорватию. Как видите, нужно побеждать.

К сожалению, не удалось избежать кадровых проблем. Марио Фернандес закончил со сборной, Артём Дзюба вроде бы не закончил, но отказался от вызова. Александр Головин получил травму перед самой поездкой на матчи «националки». Три ключевых игрока последних лет. Вообще, не очень понятно, кто будет созидать и забивать. Алексей Миранчук, кажется, совсем потерял доверие Гасперини в «Аталанте», Фёдор Смолов после яркого сентября перестал забивать. Есть, конечно, лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов, но рискнёт ли Валерий Карпин выпустить в таком матче игрока, который до этого не провёл за главную команду ни секунды?

С другой стороны, вспомним поражение от Словакии ещё при Черчесове. 1:2 на выезде, сейчас именно этот матч не даёт нашей команде чувствовать себя уверенно. Ничего выдающегося словаки не показали. Конечно, у этой команды есть Марек Гамшик, но многолетний лидер постарел и уже не так хорош. Есть Милан Шкриньяр – футболист «Интера», но это всё же игрок обороны. Правда, на стандартах нужно держать ухо востро.

На что здесь ставить? Скорее всего, букмекеры окажутся правы, выставив коэффициенты с прицелом на низовой матч. Атаковать шашки наголо не побегут ни те ни другие. В то же время вызывает вопросы класс группы атаки как той, так и другой команды. ТМ 2.5 за 1.63 – отличный вариант.

Неплохо смотрится и ставка на «обе забьют – нет». Коэффициент 1.75. Здесь рисков больше, но этот вариант тоже имеет право на жизнь.

Если выбирать «железобетонные» варианты, то можно рассмотреть фору Словакии (+1.5). Если Россия и победит, то с минимальным преимуществом, победа в 2 мяча или больше здесь не просматривается. Можно взять и непроигрыш нашей сборной, но коэффициент будет ниже, всего 1.19.

И всё-таки в домашнюю победу верится, тем более что в Казани будут зрители на трибунах. Можно рискнуть и поставить на победу команды Карпина со счётом 1:0. Букмекеры предлагают коэффициент 6.00 на такой исход. И, кажется, он вполне вероятен. Будем болеть за наших. Удачных ставок!

Где смотреть матч Россия — Словакия?