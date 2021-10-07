Бельгия — Франция, «Ак Барс» — «Металлург» и другие матчи. Что смотреть 7 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 7 октября.

На что ставить в футболе 7 октября

Сегодня нас ждёт второй полуфинал Лиги наций: Бельгия сыграет с Францией. Французы идут фаворитами, несмотря на победу всего лишь в одном из шести последних матчей. Ну а у бельгийцев очередной, один из последних шансов выиграть хотя бы что-нибудь своим «золотым» поколением.

Кроме того, пройдут матчи отбора на ЧМ-2022 в Азии, Африке, Северной и Южной Америке. А молодёжки продолжат отборочный турнир к Евро-2023.

На что ставить в хоккее 7 октября

В КХЛ сегодня 4 игры. Главная пройдёт в Казани, где «Ак Барс» примет «Металлург». Кроме того, «Амур» сыграет с «Трактором», «Нефтехимик» — с минским «Динамо», а «Северсталь» — с «Локомотивом».

Сразу 8 матчей в предсезонке НХЛ, а ещё можно делать ставки на матчи чемпионатов Германии, Швеции и Финляндии.

На что ещё ставить 7 октября

На этой неделе проходят теннисные турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Муийрон-ле-Каптиф, Неаполе и Сантьяго.

В баскетбольной Евролиге непростой выезд у «Зенита». В Литве с «Жальгирисом» играть всегда сложно, тем более при болельщиках. Продолжаются предсезонные матчи в НБА.