Россия — Словакия. Валерий Карпин — хороший тренер, но не волшебник

8 октября состоится матч седьмого тура отбора к ЧМ-2022 Россия — Словакия. Начало встречи — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех Словакии оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Где смотреть матч Россия — Словакия?

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Словакия 8 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Россия — Словакия не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.38, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Россия — Словакия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.10.2021)

Спустя месяц сборная России возвращается в дело. В сентябре всё прошло хорошо. Правда, с целым рядом оговорок. Да, футбол далеко не всегда смотрелся зрелищно. Более того — сил на 90 минут, очевидно, не хватало. Стремление к прессингу — это хорошо. Но физическая готовность исполнителей ему не соответствовала.

Потому вторые таймы во всех случаях оказались невзрачными, с минимальным количеством моментов. И что? Ведь результат в порядке. Семь очков из девяти возможных — однозначный успех. Учитывая новый тренерский штаб и минимальное количество времени, надеяться на большее было наивно.



Коротко пробежимся по тем матчам. Засушили Хорватию (0:0), после чего забодали аутсайдеров группы — Кипр на выезде (2:0) и Мальту (2:0) дома. Маринато Гильерме за 270 минут ничего не пропустил и пару раз натурально выручил. По итогам шести туров россияне располагаются на второй позиции в группе Н с 13 очками.



Ситуация более чем рабочая. Отстаём от хорватов только по дополнительным показателям. Остальные находятся заметно позади. У сборной Словакии девять баллов, у Словении — семь. Они остаются в борьбе как минимум за вторую строчку. Мальта и Кипр набрали по четыре очка и на путёвку в Катар не претендуют, но укусить кого-то из фаворитов способны.



Казалось бы — место в топ-2 практически в кармане, а это уже выполнение задачи-минимум. Но стыки в этом году усложнили, для попадания на ЧМ-2022 со второго места придётся обыграть двух соперников. Добавим сюда непривычную сложность, которая резко встала перед Валерием Карпиным.

Звучит она примерно так — некому играть. В переносном смысле, конечно. С количеством игроков трудностей нет. А вот с качеством — выше всех разумных пределов. Слишком уж много кадровых потерь. Первой ласточкой оказался Артём Дзюба, который сослался на не лучшее физическое состояние. И взял самоотвод.



А целая группа игроков основной обоймы страдает из-за травм. В сборную не приехали Роман Зобнин, Денис Черышев, Сергей Петров (эта тройка получила повреждения раньше), а также Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Алексей Ионов и Александр Головин. Добавим сюда и завершившего международную карьеру Марио Фернандеса.



Под большим вопросом находится Илья Самошников. Агент футболиста накануне сообщил, что он тоже не выйдет на поле. Ладно хоть у Арсена Захаряна всё, похоже, нормально. Во вторник он досрочно завершил тренировку, но уже в среду вернулся в общую группу. Хоть какой-то позитив. Денис Глушаков, например, вчера тоже покинул расположение сборной.



Но даже так причин для головной боли у Валерия Карпина слишком много. Некоторые в шутку предлагают ему возобновить игровую карьеру. Вот только тренеру сейчас не до смеха. Головин — безо всяких оговорок ключевой футболист. Караваев выходил с первых минут во всех трёх матчах сентября, Ионов — в двух.

Караваев и Марио Фернандес были основными выборами на фланге обороны, Магкеев заметно добавил в центре обороны, Дзюба точно пригодился бы в атаке. В общем, придётся в спешном порядке перекраивать состав. И это вовсе не тот случай, где нужно заменить двух-трёх футболистов. Состав изменится чуть ли не на половину.



А ведь соперник очень колючий и неприятный. Словакия — настоящий середняк европейского футбола. В хорошем смысле. Тут нет звёздных футболистов, зато достаточно в меру талантливых и дисциплинированных игроков, которые знают себе цену. Сыграть вторым номером, подкараулить контратаку, использовать стандартное положение — с помощью этого джентльменского набора и живут.



Между прочим, две предыдущие очные встречи Словакия выиграла со счётом 2:1. На групповом этапе Евро-2016 (при Леониде Слуцком) и в отборе на ЧМ-2022. Было это в Трнаве в конце марта. Ещё во времена Станислава Черчесова. Подопечные Штефана Тарковича выжали максимум: один гол с углового, второй — после проникающей передачи в штрафную.



Другие игры с прямыми конкурентами тоже сложились недурно. Достаточно вспомнить гостевую ничью со Словенией (1:1) и близкий матч с Хорватией в сентябре. Там всё решалось на тоненького: могло качнуться в обе стороны, но на 86-й минуте Брозович забил после стандарта.

Валерий Карпин, конечно, достойный человек и точно неплохой тренер. Но есть подозрение, что в октябрьской части отбора сборной России нужен как минимум волшебник. Просто потому, что за трое суток изменить основной состав наполовину, нащупать сочетания и показать хороший футбол практически невозможно.



А ведь придётся действовать первым номером. Сборной Словакии, разумеется, хотелось бы победить, но ничья в гостях с прямым конкурентом станет нормальным результатом. Эта команда редко куда-то спешит и раскрывается. Уровень исполнителей не тот. Она отдаст мяч.

При этом в позиционных атаках у россиян мало что получалось даже на фоне Кипра и Мальты. Там помогали быстрые голы, но у Словакии с обороной всё хорошо. Она пропускает от сильнейших коллективов группы строго по одному мячу. Так было со Словенией, Хорватией и Россией.



Пожалуй, один гол — тот потолок, на который может рассчитывать сборная России с учётом минимального количества времени и внушительных кадровых перестановок. Стандартное положение, индивидуальное мастерство или даже откровенное везение — вот наши основные надежды. Вопрос в том, хватит ли одного мяча для победы.



Вопрос сложный. Маринато Гильерме отлично провёл сентябрьскую часть цикла, но в клубе в последнее время не блистал. Было удаление, были ошибки. Да ещё и, похоже, играет он через боль. Дивеев и Джикия вроде бы в порядке, а вот опорная зона уверенности не внушает. В любом случае вырисовывается закрытый футбол, в котором опасные моменты будут возникать по большим праздникам.



На таком фоне тотал меньше 2.5 гола за 1.72 выглядит замечательно. Верить в яркий футбол от сборной России хочется, но объективно предпосылок к этому минимальное количество. Словаки никому ничего просто так не отдадут. А стабильно создавать моменты у россиян сейчас могут полтора человека. Остаётся надеяться на 1:0.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия 8 октября 2021 года

Сборная России измучена кадровыми потерями. Не будет Дзюбы, Головина, Черышева, Зобнина, Караваева, Марио Фернандеса, Ионова — и не только их. Состав придётся сильно перекраивать, а времени на налаживание взаимопонимания нет. Добавим сюда грамотного и обученного соперника, который прекрасно умеет обороняться и терпеть. Получим закрытый футбол, в котором опасные моменты будут появляться в виде исключения.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.72.

Прогноз на матч Россия — Словакия с коэффициентом 2.70.