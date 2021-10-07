Кипр — Хорватия. Сборная России не дождётся помощи от киприотов

Кипр не забивает пять игр подряд, а хорваты снова могут рассчитывать на Модрича.

8 октября состоится матч седьмого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр —Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех киприотов оценён экспертами в 15.75. Ставки на ничью принимаются за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кипр — Хорватия 8 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кипр — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.79

Анализ и прогноз матча 7-го тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Хорватия (08.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, а это значит, что вновь возвращаются матчи сборных. Борьба за путёвки в Катар в самом разгаре. На очереди седьмой тур, 8 октября состоится сразу 11 встреч. Среди прочих выделяется матч соперников сборной России по группе. На стадионе «АЕК-Арена» Кипр примет Хорватию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сборная Хорватии под руководством Златко Далича сумела-таки вернуться на первую строчку в группе Н, набрав 13 очков за шесть игр. Но расслабляться никак нельзя, ведь столько же очков у ближайшего преследователя. Сборная России находится ниже в турнирной таблице лишь из-за дополнительных показателей. Вся борьба впереди.

В шестом туре хорваты на своём поле уверенно расправились со сборной Словении (3:0). Атаковали много и при этом остро. Моментов набралось столько, что можно было смело забивать ещё три мяча, а то и больше. Словом, оформить если не сенсацию, то крупную победу. Немного не хватало завершения, но 3:0 — тоже отличный исход.

«Шашечные» очень близки к очередному попаданию на чемпионат мира. Состав по-прежнему сильный и сыгранный, такой соперник будет не каждому по зубам. Вспомнить хотя бы матч 1/8 финала прошедшего недавно Евро-2020. В основное время сыграли с Испанией вничью — 3:3. Да и в дополнительных таймах имели моменты. И до этого не раз демонстрировали яркий атакующий футбол.

Кипру приходится несладко. После шести туров киприоты занимают последнюю строчку в группе, отстав даже от идущей третьей Словаки на пять пунктов. Теперь рассчитывать на что-либо не получится. Скромная команда ещё ни разу не участвовала в финальных стадиях чемпионата мира или Европы. Амбиции ограничиваются попытками укусить кого-то из фаворитов.

В предыдущем матче группового этапа отбора ЧМ-2022 киприоты проиграли сборной Словакии (0:2). Выглядели неуверенно. Из девяти ударов по воротам противника ни один не попал в створ. При этом они очень мало владеют мячом. Не удалось навязать равную игру даже сборной Мальты. Хотя там вмешалось удаление в первом тайме.

Очевидно, в предстоящей встрече Кипр остаётся явным аутсайдером. Подопечные Никоса Костеноглу проиграли последние пять игр с общим счётом 0:12. И всё идет к тому, что будет шестое поражение. Потому как на данный момент хорваты особых проблем с составом не имеют. Так что вполне можно рассчитывать на их победу с форой (-1). Коэффициент рабочий — 1.90.

Дело ещё и в том, что в сборную Хорватии после травмы возвращается Лука Модрич. Капитан и бессменный лидер наверняка добавит остроты в атаке, которой хватало далеко не всегда. А Никола Влашич может наконец расслабиться. Он ушёл из ЦСКА на повышение в «Вест Хэм», где уже начал регулярно получать игровое время. Словом, хорваты должны раскрыться и улучшить разницу голов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Кипр — Хорватия 8 октября 2021 года

Хорватская сборная набрала неплохую форму и удержалась на первой строчке в группе. В гостях у Кипра подопечные Златко Далича могут увеличить отрыв от сборной России. По крайней мере, по разнице забитых и пропущенных мячей точно. На это есть все шансы, поскольку киприоты сейчас явно не представляют какую-либо серьёзную угрозу.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.90.

Прогноз на матч Россия — Словакия с коэффициентом 2.70.