«Барыс» — СКА. Валерий Брагин продлит победную серию в Казахстане

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — СКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Барыса» оценён экспертами в 2.74.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — СКА 8 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Барыс» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — СКА Санкт-Петербург (08.10.2021)

На дворе красуется октябрь, продолжаем смотреть хоккей. На 8 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить битве «Барыса» и санкт-петербургского СКА. Она пройдёт на льду «Барыс-Арены» в Казахстане. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

«Барыс» идёт седьмым на Востоке, набрав 12 баллов за 14 игр. Негусто. Отставание от первого места составляет 14 пунктов. Недавние три поражения на выезде кряду не позволили закрепить позиции. Отрыв от пограничной восьмой строчки минимален, всего одно очко.



Впрочем, тут надо бы отметить уровень соперников. Сначала казахстанцы проиграли лидеру КХЛ «Металлургу» (3:4), затем крепкому московскому «Динамо» (1:3) и проснувшемуся при Игоре Никитине «Локомотиву» (3:4). Причём с ММг и «Локо» даже лидировали, но под конец отдали преимущество.



Зато, вернувшись домой, обыграли «Авангард» (1:0). На голы матч был скуден, однако борьба пошла с первых минут. Противники имели по несколько хороших моментов, чтобы открыть счёт. Но удалось это хозяевам лишь на 55-й минуте. Заслуженно. В третьем периоде инициатива перешла именно к «барсам», могли отличиться даже раньше. Тогда соперника спасла штанга.

СКА сыграл столько же матчей, но находится на третьей позиции в своей конференции, набрав 21 балл. Отстаёт от «Йокерита» и московского «Динамо» лишь на два и один пункт соответственно. Всё благодаря 10 победам в 14 встречах. Последнее поражение было от «Витязя» (5:6 Б) чуть больше недели назад, да и то — по буллитам.



Зато домашнюю серию можно занести в актив. Болельщики наверняка остались довольны. Сначала петербуржцы обыграли «Трактор» (4:3 Б), переломив ход встречи во втором периоде. Затем без особых проблем одолели «Нефтехимик» (2:0). А накануне оставили без очков ярославский «Локомотив» (1:0).

С первых минут темп игры с ярославцами был солидный. Моментов было не так много, однако первые два периода СКА владел инициативой. 17 бросков в створ против семи у «Локо» тому подтверждение. Забросить первую и единственную шайбу удалось за 25 секунд до конца второго периода. Защитник упал, Эдди Паскуале не накрыл шайбу, другой защитник не подстраховал. А Хуснутдинов оказался расторопнее всех на пятаке.



Теперь СКА снова ждёт выездная серия, которая стартует в Казахстане. Последний матч выдался трудным, особенно тяжело пришлось в концовке. Сил было отдано много, отдельно стоит похвалить Ларса Юханссона. Шведский голкипер выручал и оформил второй шат-аут подряд.



Хотя «Барыс» пока не может найти свою игру. Последние матчи выдались странными. То мог лидировать по ходу, а в концовке сдуться, то обыграл «Авангард», вытерпев пятиминутное удаление и прибавив в третьем периоде. Команда Юрия Михайлиса пока явно не нашла баланса.



У СКА же три из четырёх последних выездов оказались удачными. Забивают не так много, зато пропускать практически перестали. Хорошо себя чувствует и вратарская линия. Ларс Юханссон сейчас один из лучших в КХЛ на своей позиции, на его счету четыре шат-аута в 10 матчах.

«Барыс» подобным не может похвастаться, пропустил 40 шайб за 14 игр. Да и реализация бросков дома хромает. Лишь 6,17% против 9,76% на выезде у СКА. Поэтому мы бы рассмотрели победу гостей за 2.24. Вряд ли результативную, но с такой защитой петербуржцам хватит и трёх шайб.

«Барыс» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 октября 2021 года

СКА здорово движется по турнирной дистанции. Ларс Юханссон чувствует себя отлично, а Кирилл Марченко разыгрался на буллитах. Одни плюсы в стане подопечных Валерия Брагина. Чего не скажешь о «Барысе», который по-прежнему выглядит нестабильно. Мы бы взяли П2 за 2.24. Лишний день отдыха поможет компенсировать петербуржцам долгую дорогу.



Ставка: победа СКА в основное время за 2.24.