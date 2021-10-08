Россия — Словакия, «Эфес» — ЦСКА и другие матчи. Что смотреть 8 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 8 октября.

На что ставить в футболе 8 октября

Отбор на чемпионат мира в Катаре возвращается! Сборная России сегодня в Казани проведёт матч со Словакией. Нужно побеждать: во-первых, это позволит продолжить борьбу с Хорватией за первое место в группе, во-вторых, победа практически гарантирует второе место в группе, а это уже стыковые матчи. Давайте пожелаем удачи Валерию Карпину и его команде!

Из других встреч можно выделить матч Германии и Румынии. Сборная Нидерландов сыграет в Латвии, а её главные соперники – Турция и Норвегия – будут играть между собой. Ну а наши главные соперники – хорваты – сегодня гостят на Кипре. Будем верить в островитян, хотя, положа руку на сердце, их шансы невелики.

На что ставить в хоккее 8 октября

В КХЛ сегодня 4 игры. «Сибирь» примет «Витязь», а «Барыс» — СКА. Кроме того, «Салават Юлаев» сыграет с «Йокеритом», а «Сочи» — с рижским «Динамо».

3 матча запланированы в ВХЛ, 5 – в предсезонке НХЛ. Кроме того, можно делать ставки на чемпионаты Финляндии, Чехии и Швейцарии.

На что ещё ставить 8 октября

На этой неделе проходят теннисные турниры в Индиан-Уэлссе, Барселоне, Муийрон-ле-Каптиф, Неаполе и Сантьяго.

В баскетбольной Евролиге ЦСКА второй тур подряд ждёт тяжелейший выезд. После Милана армейцы отправляются в Стамбул, в гости к «Эфесу». У УНИКСа задача попроще: домашний матч с «Монако».