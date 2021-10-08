«Авангард» — «Спартак». Боб Хартли отыграется на красно-белых за все неудачи

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Спартак» Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.75, а успех «Спартака» оценён экспертами в 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» 9 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Спартак» Москва (09.10.2021)

Октябрь набирает обороты. На 9 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть противостояний. Отдельное внимание уделим встрече «Авангарда» и «Спартака», которое пройдёт на льду «Арены-Балашихи». Омичи постараются прервать серию поражений. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Авангард» идёт седьмым на Востоке, набрав 12 баллов за 13 игр. Выиграл шесть раз, что мало для обладателя Кубка Гагарина. В последней выездной серии расстроил болельщиков ещё больше, проиграв во всех трёх случаях. Сначала «Трактору» (3:4), затем «Автомобилисту» (2:5). Екатеринбуржцы забили дважды в пустые ворота в концовке.



Накануне досталось от «Барыса» (0:1). Омичи имели всё необходимое, однако не реализовали пятиминутное большинство в середине второго периода. Первого гола пришлось ждать долго, лишь на 55-й минуте казахстанцы размочили счёт. Причём заслуженно. В третьем периоде гости отдали инициативу, за что и расплатились.



«Спартак» провёл на два матча больше, но также занимает седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. Правда, в активе 16 очков. От лидирующего «Йокерита» отставание составляет семь пунктов, а отрыв от пограничной восьмой строчки — всего два.

Всему виной — отсутствие стабильности. В последних шести матчах результаты 50 на 50: три победы и три поражения. Лишь на своём льду прошло удачнее. Красно-белые смогли набрать четыре очка, одолев скромный «Нефтехимик» (5:1) и хромающую «Северсталь» (2:0). Хотя с более крепкими соперниками по-прежнему не клеится.

Противостоять мощнейшему «Металлургу» на своём льду не смогли (0:4). Первые 10 минут удавалось находить моменты, дальше инициатива перешла к «лисам», которые реализовали два большинства. Больше москвичи не удалялись, но даже смена вратаря не помогла. Магнитогорцы в третьем периоде забросили четвёртую шайбу.

Теперь «Спартак» едет в Балашиху, где временно квартируется «Авангард». Игра обещает быть интересной. Соперники не просто занимают седьмые места в конференциях, у них и результативность одинаковая — по 35 шайб. Понятно, что «Металлург» на данный момент — лучший в КХЛ, но пока что подопечные Бориса Миронова обыгрывают лишь аутсайдеров. С грандами не хватает класса.



«Авангард» выглядел не так плохо с «Барысом», хотя большинство и не работало. Проблемы в нападении откровенно есть, но нельзя сказать, что смотрится коллектив безнадёжно. Рано или поздно обязательно прорвёт. Тем более седьмое место для чемпиона — несолидно. Проблем с мотивацией возникнуть не должно. Плюс надо прерывать неприятную серию.

Зато у «ястребов» три победы в пяти последних матчах дома. К тому же команды уже встречались в этом сезоне, тогда выиграли именно омичи (4:0). Мы бы рассмотрели победу «Авангарда» в основное время и в этот раз. Коэффициент рабочий — 1.75. «Спартак» против крепких соперников совсем не впечатляет.

«Авангард» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 октября 2021 года

«Спартак», конечно, сделает выводы после разгрома от «Металлурга», но в этом сезоне пока с грандами не ладится. Игра «Авангарда» далека от чемпионской, хотя Боб Хартли знает, как настроить команду. В последнем матче немного не хватило, однако в целом омичи смотрелись не так плохо. Мы бы взяли П1. Ждём похожего сценария, как в прошлой очной встрече.



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 1.75.