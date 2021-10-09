Испания — Франция. Килиан Мбаппе вернёт любовь французских фанатов

10 октября состоится матч финала Лиги наций Испания — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение французам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех испанцев оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания — Франция 10 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Испания — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз финального матча Лиги наций Испания — Франция (10.10.2021)

Клубный футбол уступил место делам национальных сборных, вовсю идёт сражение за выход на чемпионат мира. Но не стоит забывать о Лиге наций — новом турнире УЕФА. Вывеска что надо, до финала добрались Испания и Франция. Матч состоится в Италии на легендарном стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

После провального первого тайма полуфинала Лиги наций со сборной Бельгии (3:2), в котором французы пропустили два мяча, Дидье Дешам всё же нашёл чем вдохновить своих подопечных в перерыве. Три забитых мяча открыли для Франции путь в финал розыгрыша. Поверить в происходящее было сложно, фантастический камбэк!



Сборной Франции не хватало остроты атак, но эта проблема была решена прямо по ходу полуфинала. Остаётся только отдать должное технике футболистов и тактической мудрости главного тренера. Все былые недочёты были исправлены, нужные слова найдены. Теперь команда готова забрать трофей домой.



Особый интерес вызывает пробитый Килианом Мбаппе пенальти. Ранее на футболиста набросились фанаты за нереализованный удар в послематчевой серии на Евро-2020 со сборной Швейцарии. Тогда Франция вылетела. Юного форварда это не смутило, он не стал убегать от ответственности и уверенно пробил Тибо Куртуа. Первый шаг к возвращению расположения болельщиков сделан. Но без выигранного финала удачный эпизод быстро забудут.

Стоит также отметить верное решение вернуть Карима Бензема в национальную команду. Форвард мадридского «Реала» сейчас демонстрирует великолепную форму как в испанской Примере, так и в сборной. Уже не раз доказал свою полезность на поле, без него теперь никуда. Накануне он тоже оказался очень хорош. Да и связка с Мбаппе сделала первый гол.



Испанцам в полуфинале достались итальянцы, но домашние стены не спасли последних от поражения (1:2). Сыграла злую шутку с подопечными Роберто Манчини красная карточка Леонардо Бонуччи. Впрочем, к Сергею Карасёву вопросов нет, всё по делу. Оставшись без ключевого защитника, ему пришлось перестраивать игру. Один мяч вдесятером отыграли, однако не спаслись.

Подопечным Луиса Энрике оказалось под силу прервать рекордную беспроигрышную серию Италии. Однако проблемы с ротацией всё равно дают о себе знать. Из-за травм ключевых исполнителей на поле появились сразу два новичка: 17-летний Гави, для которого матч стал самым продолжительным за первую команду на данный момент (83 минуты), и 20-летний Брайан Хиль.



Против звёздной и крепкой Франции будет нелегко. Да, у Испании в отличной форме Ферран Торрес, оформивший дубль в полуфинале, но более похвастаться просто нечем. Состав слишком молодой, а добавить в игру опыта и качества не представляется возможным. У французов игроков с опытом выступлений на таком уровне гораздо больше.



На наш взгляд, вполне можно рассчитывать на победу Франции. Если не вмешается красная карточка, действующий чемпион мира должен забрать себе ещё один трофей. Мотивация после неудачи на Евро высокая. С характером всё в порядке — доказано полуфиналом. Коэффициент очень приличный — 2.64. Варианты проще — победа французов с нулевой форой за 1.85 или итоговая победа французов за 1.79.

Дидье Дешаму снова придётся обойтись без Н'Голо Канте, ведь полузащитник лондонского «Челси» заразился коронавирусом. Ждём минимум изменений в составе и трёх центральных защитников. В полном порядке Поль Погба, знают своё дело братья Эрнандес. Да и линия атаки выглядит внушительно. Против такого Мбаппе и Бензема шансов нет ни у кого.

Прогноз и ставки на финал Лиги наций Испания — Франция 10 октября 2021 года

Французы добавили в атаке. Цель всё ближе, а волевая победа над сборной Бельгии наверняка придаст уверенности в матче с Испанией. А вот самим испанцам ещё предстоит вырастить своих звёзд. Пока что есть проблемы с ротацией состава, на поле против чемпионов мира выйдет много талантливых, но молодых футболистов. Думается, именно опыта им и не хватит.



Ставка: победа сборной Франции за 2.64.

Какой канал покажет матч Испания — Франция?