Аргентина — Уругвай. Лионель Месси снова совершит подвиг ради сборной

11 октября состоится матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022 — Южная Америка Аргентина — Уругвай. Начало игры — в 02:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех уругвайцев оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Аргентина — Уругвай 11 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Аргентина — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз матча 5-го тура квалификации ЧМ-2022 — Южная Америка Аргентина — Уругвай (11.10.2021)

Клубный футбол вынужден ждать своей очереди, ведь в самом разгаре квалификация ЧМ-2022. В Южной Америке на 11 октября запланировано три встречи, среди которых особого внимания заслуживает битва Аргентины и Уругвая. Матч состоится на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 мск.

После девяти встреч Аргентина занимает вторую строчку отборочного турнира, набрав 19 очков. Сборная набрала отличный ход. Многовато ничейных результатов, зато поражений нет. А это значит, что путь в Катар открыт. Преследователи вряд ли смогут нагнать, так что переживать не о чем. Отрыв от пятой строчки составляет пять пунктов. Есть ещё и игра в запасе.



На днях подопечные Лионеля Скалони сыграли вничью с Парагваем (0:0). Любопытно, что даже после ничейного результата Лионеля Месси хвалят. За самоотдачу! На 27-й минуте матча форвард совершил важный отбор, который запал в души болельщиков. Раньше звёздный аргентинец такими подвигами отличался редко.



При этом на месте Месси не стоял. По тепловой карте матча можно увидеть, что лидер сборной побывал практически везде. Такая вовлечённость в игру говорит о желании капитана вести команду за собой. Вероятно, долгожданная победа в Кубке Америки помогла почувствовать вкус добытого золота со сборной. А может, он просто прочувствовал всю ответственность.

В плане результативности Аргентине стоит добавить. Забивает относительно немного, несмотря на отменный подбор атакующих исполнителей. Зато оборонительная линия очень надёжна: за девять матчей пропущено всего шесть мячей. Разница забитых и пропущенных достигла девяти пунктов с положительным знаком. Отличные цифры.

А вот у Уругвая имеются проблемы. Накануне в матче с Колумбией (0:0) уругвайцы потеряли сразу двух важнейших игроков основы. Выбыли Луис Суарес, получивший травму колена после столкновения с Йерри Миной, а также Хименес, который покинул поле из-за мышечных проблем. Без них против Аргентины будет нелегко.

Положение в таблице квалификации ЧМ-2022 для Уругвая не худшее. Бразильцев, правда, не догнать, но вот идущую с 19 очками Аргентину попробовать настичь можно. За 10 игр уругвайцы набрали 16 очков и занимают четвёртую позицию, которая тоже открывает прямой путь в Катар.



Поколение мощной и сильной сборной Уругвая на исходе. Лидеры довольно возрастные, часто травмируются или находятся не в лучшей физической форме. А новое поколение не столь талантливо и пока не в силах полноценно заменить именитых соотечественников. Хотя понятно, что отдельные звёзды продолжают зажигаться.

Оскару Табаресу придётся хорошо подумать при выборе состава. Лучший бомбардир сборной получил травму, основной защитник также в лазарете. Будет необходима ротация. А сборная Аргентины не дремлет. Даже Месси снова подаёт команде отличный пример своим рвением. В качестве ставки мы бы взяли П1 за 1.73. Статистика личных встреч не против.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Уругвай 11 октября 2021 года

Безусловно, Аргентина пока не в лучшей форме, но Лионель Месси своей игрой вдохновляет товарищей по команде и болельщиков. У «альбиселесте» отличный коллектив, вполне способный бороться с сильнейшими сборными, осталось лишь сконцентрироваться и преобразовать мощь в победы. А вот уругвайцам будет трудно, травмы ключевых исполнителей не дадут играть в полную силу.



Ставка: победа Аргентины за 1.73.

Какой канал покажет матч Аргентина — Уругвай?