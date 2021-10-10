Испания — Франция, Аргентина — Уругвай и другие матчи: что смотреть 10 октября

Вот уже и треть октября позади. На футбольной арене сейчас международный перерыв, национальные сборные играют в Европе, Америке и даже Африке. Но в других видах спорта событий тоже хватает. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 10 октября.

На что ставить в футболе 10 октября

Разумеется, повышенное внимание будет приковано к финалу Лиги наций, где встретятся сборные Испании и Франции. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Накануне французы одержали волевую победу над сборной Бельгии, хотя проигрывали после первого тайма со счётом 0:2. Отдать должное надо Мбаппе, который показал класс.



Испанцы могут похвастаться победой над действующий чемпион Европы. Действительно, не каждый день прерываешь беспроигрышную серию соперника из 37 игр. Однако «красной фурии» скорее повезло, ведь итальянцы чуть больше тайма провели в меньшинстве. Впрочем, тем интереснее будет посмотреть на финал.

Собственно, сборная Италии, проигравшая испанцам, в матче за третье место сойдётся со сборной Бельгии, которая натерпелась от французов. «Золотое» поколение бельгийцев за последние четыре года так и не достигло серьёзных высот, хотя и возглавляет рейтинг ФИФА. Вряд ли победа над итальянцами станет утешением.



Также проводятся матчи квалификации ЧМ-2022 в Северной Америке и Африке. Но мы бы рекомендовали заглянуть в жаркую Южную Америку. Очень любопытно выглядит противостояние Аргентина — Уругвай. Лионель Месси в недавнем матче с Парагваем показал себя как настоящий лидер, а теперь готов бросить вызов уругвайцам, оставшимся без Луиса Суареса.



Да, играют аргентинцы 11 октября, в понедельник, но очень рано. Начало — в 02:30 мск. Ради таких матчей явно стоит жертвовать сном. А поклонники Неймара и бразильского карнавала могут обратить внимание на встречу Колумбии и Бразилии (00:00 мск). Жёлто-синие уже одной ногой в Катаре, отрыв от ближайшего преследователя солидный.

На что ставить в хоккее 10 октября

В Континентальной хоккейной лиге без изменений, играют каждый день. Но в воскресенье состоятся всего два ранних матча. В 14:00 мск стартует «кошачье дерби» — «Барыс» примет «Ак Барс». Казахстанцы, судя по всему, начинают приходить в себя, а казанцы, напротив, снова забарахлили. Для интриги — самое то!

А в 14:30 мск начнут выяснять отношения уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Матч пройдёт в Уфе. Петербуржцы накануне прервали серию побед, проиграв разгромно «Барысу». Зато уфимцы одержали четыре победы в пяти последних матчах на своём льду. Ждём яркое противостояние.

На что ставить в теннисе 10 октября

В начале октября начался розыгрыш Индиан-Уэллс. 4 октября стартовала квалификации в одиночном разряде среди женщин, а 5 октября — среди мужчин. Сейчас спортсмены и спортсменки добрались до второго (а некоторые и до третьего) круга. Самое интересное только начинается.



Интересных пар достаточно. У мужчин, пожалуй, отдельно стоит выделить противостояние россиянина Карена Хачанова с финном Руусувуори. А среди женщин выделяется матч Лейлы Фернандес и Анастасии Павлюченковой. На прошедшем US Open россиянка сошла с дистанции в 1/8 финала, а канадская теннисистка уступила в финале Радукану.

На что ещё ставить 10 октября

Фанаты Формулы-1 с нетерпением ждут старта гонки Гран-при Турции, которая начнётся в 15:00 мск. 58 кругов. Почти 310 километров. В личном зачёте лидирует Льюис Хэмилтон, который, к слову, выиграл квалификацию. А его главный соперник, Ферстаппен, отметил, что сомневается в своих силах.