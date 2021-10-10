Словения — Россия. Как Валерий Карпин это делает?!

11 октября состоится матч восьмого тура отбора ЧМ-2022 Словения — Россия. Начало встречи — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу Словении в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех России оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Словения — Россия 11 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Словения — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.63, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Словения — Россия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.10.2021)

Сборная России при Валерии Карпине невероятно стабильна. Эту команду можно хвалить за отдельные отрезки. Можно выделять конкретных футболистов. Можно отмечать стремление к высокому прессингу. А вот получать удовольствие от качества игры в целом не получится даже при очень большом желании.

Мяч категорически не держится. Процент брака высок, порой до неприличия высок. Физической готовности не хватает, причём не хватает сильно. Начало, как правило, получается добротным, а вот после перерыва сборная стабильно мучается. Даже со слабыми соперниками. Например, с Мальтой и Кипром.



Всё это действительно так. Спорить тут не с чем. Говорить о бледном футболе можно без конца. Слова, формулировки и смысл будут меняться, а смысл останется. Но все эти разговоры разбиваются об один аргумент. Бетонный и непререкаемый. Результат. С ним при новом тренерском штабе полнейший порядок.



Давайте зафиксируем ещё раз. 0:0 с Хорватией. 2:0 с Кипром, 2:0 с Мальтой. А в октябре — 1:0 со Словакией. Игра не клеилась, центр поля переходили с трудом. Мяч контролировали крайне редко, в защите часто суетились и играли на отбой. Спасибо Милану Шкриньяру, срезавшему мяч в свои ворота.

И вот что получается. 10 очков из 12 возможных на фоне всех кадровых потерь — однозначный успех. Ни одного пропущенного мяча при отсутствии стабильного первого номера, мощной связки центральных защитников и сильном опорном полузащитнике — практически подвиг.



Конечно, доля везения тут присутствует. И доля это довольно велика. Но везение сперва нужно заслужить, а затем — использовать. Заслужила ли удачу сборная России — вопрос дискуссионный. А вот использовала на все сто. В сентябре тащил Маринато Гилерме, накануне шикарно действовал Матвей Сафонов.



Остаются лишь два вопроса. Первый — с учётом всех кадровых трудностей кто-то всерьёз рассчитывал на большее, чем 10 очков за четыре встречи при нуле пропущенных мячей? И второй. Как, чёрт возьми, Валерий Карпин это делает?! Играть фактически некому, времени на налаживание связок нет. А результат есть.



Сборная России несмотря ни на что продолжает битву за путёвку в Катар. Выйти на первое место в группе Н не вышло. Хорваты в параллельной встрече обыграли Кипр со счётом 3:0, а потому даже укрепили преимущество по разнице голов. Неприятно, конечно, но это скорее детали.

Гораздо важнее, что словаки сброшены с хвоста. Теперь они отстают от лидеров на семь очков и смогут забраться в топ-2 только при самом невероятном сценарии. Впрочем, в дело способна вмешаться сборная Словении. Она набрала 10 очков — на шесть меньше, чем у Хорватии и России. Шансы невелики, и всё же они есть.



Марибор для сборной России — место боли. Именно тут случились те 0:1 в ноябре 2009 года. Ответная игра стыков за попадание на ЧМ-2010, красные карточки Александра Кержакова и Юрия Жиркова… Пролёт мимо мундиаля в ЮАР, а там и до ухода Гуса Хиддинка было недалеко.



Подопечные всё того же Матьяжа Кека (вернулся в национальную команду в 2018 году) и сейчас в порядке. В пятницу без каких-либо трудностей убрали с пути Мальту, которая успела попить крови у некоторых фаворитов группы. 3:0 к исходу часа игры, 4:0 к 67-й минуте. Так и доиграли. Йосип Иличич оформил дубль, Санди Ловрич отдал три результативные передачи.



Расклад для хозяев очевиден. Если хотят цепляться за топ-2, нужно любой ценой обыгрывать Россию. Отсиживаться в обороне и удерживать нули нет смысла, ничья сделает шансы на попадание в Катар сугубо теоретическими. Дисквалификаций нет, зато есть своё поле и поддержка болельщиков.

Для подопечных Валерия Карпина ситуация сравнительно приятная. Похоже, в какой-то момент словенцам придётся раскрываться и рисковать. То есть возможности убежать в контратаку должны возникнуть. Яркого футбола, контроля мяча и постоянных позиционных атак от россиян, ясное дело, ждать не приходится. Только если соперник захватит лидерство.



Позитивные новости имеются. Например, возвращается отбывший дисквалификацию Алексей Миранчук. При всей хандре в Серии А и нестабильности он по-прежнему может решить отдельный эпизод. Подобное умение для нынешней сборной России бесценно. Систематически давить этот состав не готов, а вот караулить и выжимать максимум из минимума — о да!



Букмекеры отдают предпочтение сборной Словении, что вызывает вопросы. Ведь хозяевам нужно побеждать любой ценой, а это ставит команду не в самое приятное положение. Пожалуй, Ф2 (0) за 2.16 смотрится нормально. В случае ничейного исхода букмекер вернёт деньги.



Альтернатива — гол сборной России во втором тайме за отличный коэффициент 2.16. Всё просто. Если к перерыву команда Карпина будет проигрывать, ей придётся брать инициативу в свои руки, давить и нагнетать. Словом, вероятность гола вполне высокая.



Если же Словения не получит преимущества, уже ей предстоит раскрываться и рисковать. Ничья же подопечных Матьяжа Кека не устроит. Значит, будет возможность подкараулить контратаку. Как ни крути, а моменты во втором тайме у россиян наверняка появятся. Потому коэффициент выше двойки кажется валуйным. О проблеме вторых таймов Валерий Карпин знает. Интересно посмотреть, что он придумает.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия 11 октября 2021 года

Сборная России фактически обеспечит себе попадание в топ-2, если не проиграет в Мариборе. Словении же ничья ничего не даст. То есть хозяевам в определённый момент придётся раскрываться и рисковать. Игры первым номером и яркого футбола от россиян не ждём, а вот результата — вполне. Привычка выжимать максимум из минимума — прекрасный источник уверенности.



Ставка: гол сборной России во втором тайме за 2.16.

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