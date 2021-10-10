ЦСКА — «Спартак». Отставка Сергея Фёдорова? Не дождётесь!

11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех «Спартака» оценён экспертами в 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 11 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.93.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (11.10.2021)

Треть октября позади, а накал страстей и борьбы не думает утихать. На 11 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы шесть матчей. Отдельное внимание уделим московскому дерби. ЦСКА на льду «ЦСКА-Арены» примет «Спартак». Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.



ЦСКА после 16 игр идёт пятым на Западе, набрав 20 баллов. Отставание от московского «Динамо» составляет четыре пункта. Непривычное положение дел сложилось из-за целого вороха игровых проблем. Последние четыре встречи провели нестабильно.



Сначала дома проиграли набравшему ход «Ак Барсу» (1:2). С горем пополам прервали сухую серию, но сделали это за 12 секунд до сирены. До того реальных моментов просто не было. Затем обыграли «Куньлунь» (4:1), наконец-то болельщики увидели больше двух голов.



Дальше убрали в дерби столичное «Динамо» (3:0). Причём вполне по делу. Но вместо развития успеха случились 1:2 от «Куньлуня». В первом периоде соперники обменялись шайбами. Затем гости имели неплохие моменты, но Джереми Смит вставал на пути. А хозяева реализовали свой момент за две минуты до сирены.



ЦСКА проиграл аутсайдеру сезона. И сетовать на невезение сложно. Оппонент в самом деле смотрелся ничуть не хуже! При доле везения мог бы забить не два гола, а больше. Конечно, закрывать такие неудачи нужно как можно быстрее. Дерби — отличная возможность.



«Спартак» после 16 встреч занимает седьмую строчку на Западе, имея в активе 16 баллов. Отставание от лидера «Динамо» составляет восемь пунктов. Новый тренерский штаб пока не блещет результатами. В 16 играх победы и поражения разделились поровну.



Этот процент строго соблюдается. Например, в последних четырёх встречах результат сбалансирован — два успеха, две неудачи. Дома одолели «Нефтехимик» (4:1), затем всухую обыграли «Северсталь» (2:0). И с «Металлургом» пришлось очень туго, проиграли без вариантов (0:4).

После был выезд к «Авангарду» (2:5).Уже на пятой минуте «ястребы» реализовали штрафной бросок. К середине второго периода «Спартак» горел 0:2. Но до перерыва успел отыграть две шайбы. Третий период превратился в кошмар. «Авангард» перебросал соперника 21:9. И забросил три шайбы.



Теперь «Спартак» ждёт битва с ЦСКА. Нестабильность обеих команд только добавляет интриги. Да и на голы что-то в последних встречах они не сильно падки. Отметим, что «Спартак» пропустил за то же количество игр на восемь шайб больше, чем ЦСКА.



В этом сезоне команды уже встречались, тогда выиграл ЦСКА (5:3). Да и в предсезонном матче армейцы обыграли «Спартак» (5:2). Обе команды показывают нестабильную игру. Однако «Спартак» обыгрывает только аутсайдеров, а ЦСКА при всех своих проблемах хорош в дерби. Возьмём П1.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 октября 2021 года

Все-таки фаворитом является ЦСКА. Красно-синие мало забивают и показывают откровенно бледный хоккей, но в дерби чувствуют себя комфортно. А вот подопечные Бориса Миронова обыгрывают исключительно аутсайдеров. ЦСКА, конечно, даже в таком состоянии к ним не относится. Так что слухи об отставке Сергея Фёдорова вряд ли получат развитие в ближайшие дни.



Ставка: победа ЦСКА за 1.77.