«Локомотив» — «Динамо». Игорь Никитин не даст Вадиму Шипачёву разгуляться

11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита встречи. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.38, а успех «Динамо» оценён экспертами в 2.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 11 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.79.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Динамо» Москва (11.10.2021)

Октябрь уже вовсю красуется на дворе. На 11 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы шесть матчей. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию ярославского «Локомотива» со столичным «Динамо». Матч пройдёт на «Арене-2000». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.



«Локомотив» после 15 игр идёт шестым на Западе, имея в активе 16 баллов. Отставание от московского «Динамо» составляет восемь пунктов. Хотя совсем недавно команда была за пределами топ-8. Смена тренерского штаба перевернула ситуацию.



Уход Андрея Скабелки вызывает достаточное количество вопросов. Однако факт остаётся фактом — результаты быстро улучшились. В последних пяти встречах под руководством Игоря Никитина добыты восемь очков из 10 возможных. Единственное поражение — на выезде от СКА (0:1).



Да и там всё решил один эпизод под занавес второго периода: защитник упал в своей зоне, вратарь потерял шайбу из вида, другой защитник позволил добить. В третьем периоде моменты имели, не хватило реализации. Та неудача осталась разовой. Ведь следом на выезде уверенно убрали с пути «Северсталь» (5:1).



В первом периоде обе команды отличились в неравных составах. А после второго гола гостей Константина Шостака на воротах сменил Дмитрий Шугаев. «Локомотив» это не смутило. Во втором периоде отгрузил ещё две шайбы. А на 49-й минуте поставил жирную точку, доведя счёт до разгромного.



«Динамо» после 15 встреч возглавляет Западную конференцию, имея в активе 24 очка. Ближайший преследователь «Йокерит» тоже имеет 24 балла, но сыграл 16 матчей. В какой-то момент подопечные Алексея Кудашова сминали всё на своём пути. Затем пошли осечки.



Бело-голубые в последней домашней серии из четырёх встреч сыграли с переменным успехом. Сначала одолели «Барыс» (3:1), затем проиграли «Металлургу» (2:4). Остались без Вадима Шипачёва, который получил 5+20. И переломить ход игры не сумели.



Следом уступили в дерби ЦСКА (0:3). Большинство не сработало, в защите наошибались. Зато с «Северсталью» исправились. Уже в первом периоде гости открыли счёт. «Динамо» за две минуты во второй половине забросило две шайбы. Во втором периоде Вадим Шипачёв решил подарить две минуты большинства «сталеварам».

Которое они реализовали, сравняв счёт. Шипачёв, конечно, позже отдал долг команде, забросив в большинстве. Но опасные моменты продолжали возникать у ворот Александра Ерёменко. Выиграли со счётом 3:2, однако со скрипом. Былой лёгкости не чувствуется.



Результативность просела, большинство время от времени барахлит. «Локомотив» напротив, после смены тренерского штаба прибавил. Проиграв лишь СКА, да и то на тоненького. Между прочим, в последних пяти встречах «Локо» забросил 17 шайб, а соперник — только 13.



Совместными усилиями набегает 30 шайб, то есть по шесть за матч. Игра обещает быть тяжёлой. Но мы бы рассмотрели тотал больше 5 шайб за 1.80. Также очень заманчиво смотрится итоговая победа «Локомотива» за 1.87. С учётом хорошего состояния и своего льда шансы видятся высокими.



«Динамо», конечно, серьёзный соперник, но сейчас москвичи находятся на спаде. Это нормально — пройти регулярный чемпионат на одном дыхании невозможно. В последней игре с «Северсталью» в каких-то моментах везло, оборона достаточно ошибалась.

«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 октября 2021 года

С приходом Игоря Никитина хозяева встрепенулись, показывают интересный хоккей и наконец-то забивают. У «Динамо» произошёл спад, но Вадим Шипачёв по-прежнему способен сделать гол из ничего. Проверим тотал больше 5 шайб за 1.80. Бело-голубые в принципе много забивают, да и у ярославцев в последнее время результативность заметно возросла.



Ставка 1: тотал больше 5 шайб за 1.80.



Ставка 2: итоговая победа «Локомотива» за 1.87.