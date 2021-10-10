Беларусь — Чехия. Очередной провал белорусского футбола

11 октября состоится матч восьмого тура квалификации ЧМ-2022 Беларусь — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами сборную Чехии: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех белорусов оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Беларусь — Чехия 11 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Беларусь — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют белорусы, сыграет коэффициент 2.06. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча 8-го тура квалификации ЧМ-2022 России Беларусь — Чехия (11.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, в самом разгаре Лига наций и квалификация чемпионата мира в Катаре. 11 октября в Европе состоятся 11 матчей сборных, в одном из которых на стадионе «Центральный» в Казани встретятся Беларусь и Чехия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



После шести туров квалификации ЧМ-2022 сборная Чехии находится в шатком положении. Второе место в турнирной таблице, восемь очков. Дома не смогли одолеть наступающий на пятки Уэльс (2:2), не помог даже автогол, который на двоих соорудили Аарон Рэмси и Дэнни Уорд. Опасность прогореть близка, ведь валлийцы тоже набрали восемь баллов. И имеют игру в запасе.



Подопечные Ярослава Шильгавы не лучшим образом смотрятся в нападении. Невзрачно играет Патрик Шик, во многом благодаря которому сборная недурно смотрелась на Евро-2020 и дошла до четвертьфинала. В квалификации ЧМ-2022 расклад понятен: Бельгия набрала 16 очков и фактически находится одной ногой в Катаре. А вот за путёвку в стыки развернётся битва.



В защите сборная Чехии не всегда надёжна, у Томаша Вацлика постоянно есть работа. Впрочем, всё самое сложное позади. Осталось помериться силами со сборными Беларуси и Эстонии. Валлийцы, например, ещё успеют пересечься с Бельгией, которая опасна даже в экспериментальном составе.



Что касается сборной Беларуси, то подопечным Георгия Кондратьева можно только посочувствовать. После шести матчей занимают последнюю строчку в таблице с тремя вырванными ещё во втором туре у Эстонии (4:2) очками. И то помогла красная карточка, сменившая ветер в благоприятную сторону.



В седьмом туре сборная Беларуси уступила как раз Эстонии (0:2), не создав вообще ничего интересного. Кошмар, просто кошмар! Плохие результаты легко объяснимы: в стране не лучшая обстановка, бушует коронавирус, да и политическое положение дел ведёт к негативному исходу. Принимать соперников в Казани тоже непросто. Фактически играть приходится на нейтральной территории.

Поводы для оптимизма если и встречаются, то крайне редко. Например, можно вспомнить 2:3 Уэльса. Смотрелись ребята неплохо, но лишь в первом тайме. Дальше пошли ошибки, и зацепиться за очки не вышло. Беларуси трудно хотя бы найти мотивацию. О топ-2 даже мечтать не приходится, а потому желания играть у команды может не оказаться вовсе.



А вот чехам нужно набраться уверенности и больше забивать. Иначе для попадания в стыки придётся надеяться на несколько осечек от сборной Уэльса. Беларусь выглядит подходящим соперником для уверенной победы, особенно в нынешнем состоянии. Мы бы взяли П2 с форой (-1.5) за 1.88.

Ждём победы чехов с разницей в пару-тройку мячей. Разница в классе очевидна. Добавим сюда разницу в мотивации. И нейтральное поле. Пожалуй, предпосылок для сенсаций тут нет.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Беларусь — Чехия 11 октября 2021 года

Чехи пока что смотрятся не очень, но потенциал у команды есть. Состав добротный, организованность присутствует. А вот у сборной Беларуси нет ни мотивации, ни своего поля. Играть предстоит в Казани, за спиной кошмарное поражение от Эстонии. Пожалуй, после такого может возникнуть желание поскорее отмучиться. Разница в классе и мотивации должна проявиться.



Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 1.88.