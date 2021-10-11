Словения — Россия. Прогноз «Фонбет»: Марибор снова принесёт россиянам боль

11 октября сборная России в Мариборе на стадионе «Людски врт» сыграет со Словенией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Начало — в 21:45 мск. Сделать ставку на выездную игру подопечных Валерия Карпина можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме сборная Словении

Накануне словенцы разгромили в гостях сборную Мальты (4:0). Хотя понятно, что особого значения этой победе придавать не стоит. Во-первых, мальтийцы – одни из самых удобных соперников. Успех в пятницу стал для Словении седьмым в восьми очных матчах. Ещё одна встреча завершилась ничьей. Во-вторых, мальтийцы в принципе не часто удивляют.

На этот раз дублем отметился Йосип Иличич — партнёр Алексея Миранчука по итальянской «Аталанте». А на счету полузащитника швейцарского «Лугано» — Санди Ловрича — три голевые передачи. Теперь команда занимает третье место в группе H и отстаёт от лидирующих Хорватии и России на шесть очков.

Для того чтобы претендовать на поездку в Катар, подопечным Матьяжа Кека нужно как минимум не проиграть в понедельник. В идеале — нужна победа с разницей в два мяча. Тогда при возможном равенстве очков по окончании квалификации можно получить преимущество по личным встречам. В марте в Сочи выиграли россияне (2:1), дублем отметился Артём Дзюба.

В какой форме сборная России

Россияне по-прежнему не знают поражений при Валерии Карпине. И это дарит надежду. После смены главного тренера провели четыре матча, в которых добились трёх побед и один раз сыграли вничью. При этом уровень самой игры оставляет желать лучшего. Даже сам Карпин признался, что его подопечным местами откровенно везёт.

Накануне поездки в Словению они добились в Казани минимальной победы в матче со Словакией (1:0). Единственный гол словаки забили сами себе. Подопечные Штефана Тарковича больше владели мячом (74% на 26%), больше били по воротам (27 против 10), подали больше угловых (14 против шести), но всё равно проиграли и практически лишились шансов на выход на ЧМ-2022.

У сборной России серьёзные проблемы с составом. Отказался от приезда в команду Артём Дзюба, травмированы Александр Головин, Денис Черышев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Вячеслав Караваев, Илья Самошников, Денис Глушаков и Денис Макаров. Список внушительный, а потому в матче со Словакией дебютировали защитники Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Алексей Сутормин.

Словения – Россия: статистика личных встреч

Россия дважды играла со Словенией в гостях и в обоих случаях терпела неудачу (1:2 и 0:1). В ходе текущего отборочного турнира на ЧМ-2022 команде удалось победить дома со счётом 2:1. Однако в Мариборе будут отсутствовать и автор обоих мячей в той встрече – Артём Дзюба, и ещё шесть футболистов, выходивших на поле стадиона в Сочи в стартовом составе.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Словения – Россия 11 октября 2021 года

Ставка: Словения не проиграет и общий тотал меньше 2.5 мяча за 2.15. (Сделать ставку).

Словения не проиграла дома ни в одном из последних 10 матчей за два года (у команды семь побед и три ничьи). В восьми случаях словенцы не пропустили ни одного мяча, хотя среди соперников были, например, Хорватия и Греция. России с учётом колоссальных кадровых проблем будет крайне тяжело увезти победу из Марибора.

Кроме того, не стоит ждать большого количества голов. В пяти из семи последних матчей на стадионе «Людски врт» проходила ставка «тотал меньше 2.5 мяча». Сборная России при Валерии Карпине ещё не пропускала, но и сама забивала мало – не больше двух мячей за игру. Пока что обороняться получается удачно, но к атаке есть вопросы.

Аналитики не просто так отдают предпочтение сборной Словении. Несмотря на удивительную стабильность россиян при Карпине в плане результата, футбол демонстрируется крайне слабый. А снова рассчитывать на фарт, мягко говоря, опрометчиво. Словенцы же выглядят достаточно бодро под руководством вернувшегося Матьяжа Кека, могут и наказать. С тонусом у гостей тоже не очень гладко.