Даниил Медведев — Филип Краинович. Русскому чемпиону серб не помеха

12 октября Даниил Медведев и Филип Краинович сыграют в матче третьего круга турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Начало — не ранее 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.05. На успех Краиновича можно поставить за 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Филип Краинович 12 октября 2021 года

Аналитики считают, что матч третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Филип Краинович получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10.

Анализ матча ATP в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Филип Краинович (12.10.2021)

US Open благополучно отгремел. Но всё самое интересное вновь происходит в США — теперь в самом разгаре турнир в Индиан-Уэллсе. В дело вступили лидеры посева. Например, уверенный ход набрал Даниил Медведев. Во втором матче на турнире он встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Для россиянина год выдаётся очень насыщенным. Самым запоминающимся моментом, несомненно, стала победа на Открытом чемпионате США. В финале обыграл Новака Джоковича, лишив первую ракетку мира календарного Шлема. После такого серб взял отдых.



Даниил же в составе команды Европы участвовал в Кубке Лейвера. Интриги, ясное дело, не случилось. Свою часть работы выполнил на славу: расправился с Денисом Шаповаловым, который, если что, является 13-й ракеткой мира. Медведев, привыкнув к оппоненту в первом сете (6:4), второй закончил всухую (6:0).



Теперь — Индиан-Уэллс. Сроки проведения сдвинули из-за коронавируса, но это уже привычная история. Любопытно, что в прошлом розыгрыше в 2019 году (в 2020 году соревнования отменили из-за пандемии) Даниил споткнулся именно на Филипе Краиновиче — 3:6, 2:6 в третьем раунде.

Следующая очная встреча спортсменов прошла относительно недавно — на Australian Open. Тоже в третьем круге. Серб снова бился как лев. Однако в пятом сете Даниил показал по-настоящему королевский теннис. Итоговый счёт — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу россиянина.

Филип Краинович весь год метался то в одиночный, то в парный разряды, громких побед не добился. Предыдущий турнир серба случился в Болгарии чуть больше недели назад, в полуфинале проиграл будущему победителю Яннику Синнеру (3:6; 5:7). Играл добротно, но не более того.



На Индиан-Уэллсе хоть и хард, но медленный. Что отмечают даже сами спортсмены. Так что ожидаются долгие розыгрыши. На это способен не каждый, поскольку нужна хорошая физическая подготовка. А времени на отдых у Даниила Медведева было как раз больше. Да и сам он недавно отмечал хорошую физическую готовность.



Россиянин давно находится и тренируется в США, в отличие от Краиновича. В игре с Макдональдом второй ракетке мира хватило 18 геймов. Причём американец смотрелся симпатично, а лучший теннисист России явно не включался на полные обороты. Имелись проблемы с подачей, да и средние розыгрыши чаще обычного заканчивались неудачей.

Похоже, Медведев только вкатывается и не гонится за крупным счётом. Теперь соперник чуть сильнее, зато Даниил уже привык к корту. Да и наверняка помнит о поражении двухгодичной давности. Едва ли возникнут глобальные проблемы, но выноса в одну калитку тут быть не должно. Можно попробовать ставку «победа Медведева + тотал меньше 19.5 гейма» за 1.82. Что-то в духе 6:4, 6:3 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч АТР в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Филип Краинович 12 октября 2021 года

Медведев, имеющий все шансы стать первой ракеткой мира, доволен физическим состоянием. Даже сам отмечал, что готов к долгим розыгрышам. Краинович только недавно прилетел из Болгарии, но попытается повторить свой успех. В 2019 году именно серб выбил Даниила в Индиан-Уэллсе. Впрочем, рассчитывать на повторение истории аутсайдеру не стоит.



Ставка: победа Медведева + тотал меньше 19.5 гейма за 1.82.