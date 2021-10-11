Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Даниил Медведев — Филип Краинович, 12 октября 2021 года, прогноз и ставка на матч ATP в Индиан-Уэллсе, смотреть онлайн

Даниил Медведев — Филип Краинович. Русскому чемпиону серб не помеха
Алексей Анисимов
Даниил Медведев — Филип Краинович: прогноз на матч
Комментарии
В 2019 году Медведев проиграл в Индиан-Уэллсе именно Краиновичу. Теперь будет иначе.

12 октября Даниил Медведев и Филип Краинович сыграют в матче третьего круга турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Начало — не ранее 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.05. На успех Краиновича можно поставить за 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Филип Краинович 12 октября 2021 года

Аналитики считают, что матч третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Филип Краинович получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.10.

Анализ матча ATP в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Филип Краинович (12.10.2021)

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
12 октября 2021, вторник. 05:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович

US Open благополучно отгремел. Но всё самое интересное вновь происходит в США — теперь в самом разгаре турнир в Индиан-Уэллсе. В дело вступили лидеры посева. Например, уверенный ход набрал Даниил Медведев. Во втором матче на турнире он встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Словения — Россия. Прогноз «Фонбет»: Марибор снова принесёт россиянам боль Словения — Россия. Прогноз «Фонбет»: Марибор снова принесёт россиянам боль

Для россиянина год выдаётся очень насыщенным. Самым запоминающимся моментом, несомненно, стала победа на Открытом чемпионате США. В финале обыграл Новака Джоковича, лишив первую ракетку мира календарного Шлема. После такого серб взял отдых.

Даниил же в составе команды Европы участвовал в Кубке Лейвера. Интриги, ясное дело, не случилось. Свою часть работы выполнил на славу: расправился с Денисом Шаповаловым, который, если что, является 13-й ракеткой мира. Медведев, привыкнув к оппоненту в первом сете (6:4), второй закончил всухую (6:0).

Теперь — Индиан-Уэллс. Сроки проведения сдвинули из-за коронавируса, но это уже привычная история. Любопытно, что в прошлом розыгрыше в 2019 году (в 2020 году соревнования отменили из-за пандемии) Даниил споткнулся именно на Филипе Краиновиче — 3:6, 2:6 в третьем раунде.

Беларусь — Чехия. Очередной провал белорусского футбола Беларусь — Чехия. Очередной провал белорусского футбола

Следующая очная встреча спортсменов прошла относительно недавно — на Australian Open. Тоже в третьем круге. Серб снова бился как лев. Однако в пятом сете Даниил показал по-настоящему королевский теннис. Итоговый счёт — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0 в пользу россиянина.

Филип Краинович весь год метался то в одиночный, то в парный разряды, громких побед не добился. Предыдущий турнир серба случился в Болгарии чуть больше недели назад, в полуфинале проиграл будущему победителю Яннику Синнеру (3:6; 5:7). Играл добротно, но не более того.

На Индиан-Уэллсе хоть и хард, но медленный. Что отмечают даже сами спортсмены. Так что ожидаются долгие розыгрыши. На это способен не каждый, поскольку нужна хорошая физическая подготовка. А времени на отдых у Даниила Медведева было как раз больше. Да и сам он недавно отмечал хорошую физическую готовность.

Россиянин давно находится и тренируется в США, в отличие от Краиновича. В игре с Макдональдом второй ракетке мира хватило 18 геймов. Причём американец смотрелся симпатично, а лучший теннисист России явно не включался на полные обороты. Имелись проблемы с подачей, да и средние розыгрыши чаще обычного заканчивались неудачей.

«Локомотив» — «Динамо». Игорь Никитин не даст Вадиму Шипачёву разгуляться «Локомотив» — «Динамо». Игорь Никитин не даст Вадиму Шипачёву разгуляться

Похоже, Медведев только вкатывается и не гонится за крупным счётом. Теперь соперник чуть сильнее, зато Даниил уже привык к корту. Да и наверняка помнит о поражении двухгодичной давности. Едва ли возникнут глобальные проблемы, но выноса в одну калитку тут быть не должно. Можно попробовать ставку «победа Медведева + тотал меньше 19.5 гейма» за 1.82. Что-то в духе 6:4, 6:3 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч АТР в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Филип Краинович 12 октября 2021 года

Медведев, имеющий все шансы стать первой ракеткой мира, доволен физическим состоянием. Даже сам отмечал, что готов к долгим розыгрышам. Краинович только недавно прилетел из Болгарии, но попытается повторить свой успех. В 2019 году именно серб выбил Даниила в Индиан-Уэллсе. Впрочем, рассчитывать на повторение истории аутсайдеру не стоит.

Ставка: победа Медведева + тотал меньше 19.5 гейма за 1.82.

Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021