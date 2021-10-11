Новый сезон НХЛ: «Колорадо» — фаворит, но Кучеров и Василевский против

12 октября стартует новый, 105-й сезон НХЛ. 32 команды вступят в долгую борьбу за Кубок Стэнли. Регулярный сезон продлится до апреля, пока запланирована пауза на Олимпийские игры — 2022 (правда, это ещё неточно, может вмешаться коронавирус), а затем в плей-офф лучшие 16 команд определят чемпиона. Разбираемся в предсезонных букмекерских прогнозах.

Что нового в сезоне

Во-первых, лига вернется к классическому формату, который в прошлом сезоне скорректировали из-за пандемии. Команды снова сыграют по 82 матча в регулярном чемпионате вместо 56, лига возвращается к привычным дивизионам и делению на Восточную и Западную конференции, что без сомнения порадует поклонников НХЛ.



Во-вторых, стало больше команд, теперь их 32. В лигу приняли клуб «Сиэтл Кракен». Новички заняли место в Тихоокеанском дивизионе Восточной конференции, а «Аризона» перебралась в Центральный дивизион. Конечно, от «Сиэтла» не ждут феерии в первый же сезон, но пример «Вегаса» показал, что всё возможно. На победу «кракенов» в Кубке Стэнли дают коэффициент 60.00. Букмекеры ставят новичка выше десятка клубов, что уже можно считать неплохой работой менеджмента. На выход команды в плей-офф предлагают коэффициент 2.10, а непопадание оценивают коэффициентом 1.65. Не так уж и плохо.



Кроме того, любители специальных ставок могут заключить пари на то, что свой пост в ходе сезона покинет наставник «Сиэтла» Дэйв Хэкстол. Коэффициент 6.00.

«Колорадо» — фаворит, но это ничего не значит

Разумеется, принимают ставки на то, кто станет обладателем Кубка Стэнли. Прямо сейчас букмекеры считают фаворитом «Колорадо», коэффициент на победу «лавин» 7.00. Впрочем, этот клуб в числе фаворитов все последние годы, однако неизменно заканчивает сезон во втором раунде Кубка Стэнли.



Кто ещё в числе фаворитов? За 9.00 можно поставить на «Тампу», где полны решимости повторить свой успех Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Шансы «Вегаса» и «Торонто» оценивают коэффициентом 10.00, а за 15.00 можно поставить на «Каролину», «Бостон» или «Рейнджерс» Артемия Панарина.



А где же Овечкин и Малкин? Их в числе главных фаворитов не видят. На «Вашингтон» и «Питтсбург» дают коэффициент 25.00. Главная проблема этих команд – старение лидеров, контракты которых не дают привлечь свежую кровь. Впрочем, на один сезон эти команды вполне могут собраться. Правда, не будем забывать о том, что предстоит ещё и Олимпиада. Сезон будет тяжёлым.

Кстати, принимают ставки и на то, догонит ли Александр Овечкин по забитым голам лидеров НХЛ за всю историю. Сейчас Ови идёт на 6-м месте, от Марселя Дионна его отделяет всего 1 шайба, а от Бретта Халла — 10. В том, что россиянин обойдёт этих великих хоккеистов, нет сомнений. А вот дальше интересно.

36 шайб отделяет Овечкина от Яромира Ягра. За 1.15 можно поставить на то, что форвард обгонит чеха уже в сезоне-2021/22. У Горди Хоу 801 шайба, сделать ставку на то, что Овечкин обгонит его до конца своей карьеры, можно за 1.03. Наконец, до лидера – Уэйна Гретцки – Александру Великому ещё 164 шайбы. Поставить на то, что Овечкин обгонит легенду, сейчас можно за 7.00.



За 25.00 можно поставить и на «Миннесоту», где Кирилл Капризов будет отрабатывать новый контракт. Будет любопытно последить за «дикарями», которые будут строить команду на годы вокруг россиянина.



До старта сезона остались считанные часы. Следим за НХЛ и переживаем за любимые команды. Удачных ставок!