«Тампа» — «Питтсбург». Кучеров и Василевский покажут, кто в НХЛ хозяин

13 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» — «Питтсбург». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Питтсбурга» идёт за 3.58. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» 13 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа» — «Питтсбург» 13 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23. Гол на первой минуте идёт за 10.50, вероятность серии буллитов оценена в 9.50.

«Тампа» — «Питтсбург»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (13.10.2021)

На дворе середина октября, а это значит, что пришло время регулярного чемпионата НХЛ. Тренировочные лагери и предсезонные матчи пройдёны, впереди только бессонные ночи. Новый сезон стартует игрой с участием действующего обладателя Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз».

Регулярный чемпионат для «молний» не имеет никакого значения. Запас исполнительского мастерства огромный. В прошлом году даже без Никиты Кучерова заняли третье место в дивизионе, уступив только «Каролине» и «Флориде». Россиян вернулся в мае, стал вторым в голосовании на «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку Кубка Стэнли) и провёл эпичную пресс-конференцию.

Сейчас он в полном порядке. То есть даже если что-то пойдёт не так, индивидуального таланта хватит для спокойного выхода в кубковый раунд. Основная задача очевидна — третий Кубок Стэнли подряд, который окончательно сделает команду легендарной. Три титула кряду в НХЛ в последний раз брали 30 лет назад — «Нью-Йорк Айлендерс» с 1980 по 1983 год.

Бесконечно проворачивать фокусы с платёжной ведомостью было нельзя. Потому состав в межсезонье претерпел заметные изменения. Лучшее третье звено НХЛ заслужило повышение контрактов и ушло в полном составе, также в «Монреаль» перебрался крепкий защитник Дэвид Савар.

На замену пришли опытные Зак Богосян, Кори Перри и Пьер-Эдуар Белльмар. Теперь глубина состава не уникальная, но всё ещё мощная. Прежде именно нижние звенья часто давали импульс в трудные моменты, когда лидеры уходили в тень. Насколько хороши будут обновлённые третьи и четвёртые тройки — ключевой вопрос в борьбе за титул.

Все лидеры остались. Лучший вратарь мира Андрей Василевский получил «Конн Смайт» и постарается вернуть себе «Везину» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата), Кучеров и Стэмкос решили вопросы со здоровьем и готовы разрывать. Один из лучших защитников НХЛ Виктор Хедман, ловкий чех Ондржей Палат, опытнейший Райан Макдона, расцветающий Михаил Сергачёв — все на месте.

Естественно, предсезонные матчи подопечные Джона Купера провели без особого блеска. Три победы из семи возможных, хотя зарубы с «Флоридой» врезались в память. Думается, регулярный чемпионат не вызывает у «Тампы» особых эмоций, потому ждать серий из 15-20 побед точно не стоит. Распыляться чемпиону не к лицу.

А вот первая официальная игра сезона — вполне себе раздражитель. Тем более в родных стенах и с болельщиками на трибунах. Соперник вроде бы с именем — «Питтсбург» совсем недавно дважды брал Кубок Стэнли, а в прошлом сезоне занял первое место в дивизионе. На деле «пингвины» не столь опасны.

Им точно придётся обойтись без Евгения Малкина и Сидни Кросби. Россиянин восстанавливается после травмы, канадец на днях только вернулся к тренировкам на льду. Добавим сюда уход нападающих Брэндона Танева и Джареда Макканна, а также защитника Коди Сеси. Есть подозрение, что очки поначалу будут даваться с трудом.

В прошлом регулярном чемпионате соперники, ясное дело, не пересекались, дивизионы-то разные. Но вообще «молнии» выиграли пять предыдущих очных встреч на своём льду. Все — в основное время. И лишь раз забросили меньше четырёх шайб (3:2 в октябре 2019 года). Потому не видим причин мудрить.

П1 за 1.95 — вполне рабочий вариант. Крепкий коэффициент, хорошие шансы на успех. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите ИТБ 3.5 гола «Тампы» за 2.08 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 2.40. Ждём как минимум четырёх голов от хозяев, да и гости наверняка что-то придумают.

«Тампа» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 октября 2021 года

«Тампа» осталась без лучшего третьего звена лиги, однако запас индивидуального мастерства огромный. Лидеры в строю, первая официальная игра сезона, да ещё и перед своими болельщиками. Проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. А «Питтсбург» выйдет без Кросби и Малкина. В пяти предыдущих очных домашних встречах «молнии» выигрывали в основное время. Похоже, серия продлится.

Ставка: индивидуальный тотал «Тампы» больше 3.5 гола за 2.08.