Англия — Венгрия. Гарет Саутгейт усмирит гордых венгров на «Уэмбли»

12 октября состоится матч восьмого тура квалификации ЧМ-2022 Англия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех венгров оценён экспертами в 26.00. Ставки на ничью принимаются за 9.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Венгрия 12 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Англия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.87.

Анализ и прогноз матча 8-го тура квалификации ЧМ-2022 Англия — Венгрия (12.10.2021)

Клубный футбол скоро вернётся, а пока всё внимание национальным сборным. В самом разгаре битвы за путёвки на чемпионат мира в Катаре. 12 октября состоится 14 встреч. В одной из них на легендарном стадионе «Уэмбли» встретятся Англия и Венгрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После семи туров сборная Англии уверенно возглавляет таблицу с 19 очками в активе. На хвост неожиданно села гордая Албания с 15 баллами. Хотя дистанция приличная, пока волноваться не о чем. Англичане набрали отличную форму и практически оклемались от поражения в финале Евро-2020 от сборной Италии.



Накануне подопечные Гарета Саутгейта весьма результативно сыграли с Андоррой (5:0). Соперник, мягко говоря, не самый сильный, но уверенности такая победа однозначно придаёт. Состав по понятным причинам был экспериментальный. Например, вышел в старте и отметился забитым мячом Тэмми Абрахам.



Отличился и Букайо Сака. А это о многом говорит. Во-первых, главный тренер доверяет юному таланту из лондонского «Арсенала» даже после нереализованного решающего пенальти на Евро-2020. Во-вторых, самому футболисту забитый мяч наверняка был нужен.

Саутгейт собрал отличный коллектив, английская сборная в прекрасной форме, качественных игроков хватает. Даже второму составу удалось сдержать соперника: андоррцы нанесли лишь один удар за всю игру по воротам Сэма Джонстона. А сам голкипер отдал голевую передачу на Джека Грилиша, вышедшего на замену! Игрок «Ман Сити», к слову, забил за сборную впервые.



У Венгрии всё далеко не так здорово. Потерпела поражение в седьмом туре от одного из главных конкурентов — сборной Албании (0:1). Владела мячом большую часть времени (а именно 64%), совершила почти в два раза больше передач, но нанесла всего семь ударов (лишь два в створ). Эффективность минимальная.

Впрочем, низкий результат можно объяснить. От травмы не так давно оправился лидер Доминик Собослаи, пропустивший Евро-2020. Несмотря на два забитых мяча за «РБ Лейпциг», видно, что 20-летний футболист не в лучшей форме. А помимо него, у Венгрии не так уж и много игроков, выступающих на высочайшем уровне.



Подопечные Марко Росси, несомненно, заслуживают уважения за выступление на Евро-2020. Попав в «группу смерти», не растерялись и навязали борьбу Германии (2:2) и Франции (1:1), которые, вообще-то, не раз забирали золото чемпионата мира. Да и со сборной Португалии смотрелись достойно до самой концовки.



Однако сейчас венгры не так хороши. После семи туров у них четвёртая строчка, 10 очков в активе, дистанция до второй строчки пять пунктов и предстоящий матч с лидером. Кажется, возможность поехать в Катар тает на глазах. Гораздо больше верится в уверенный успех начавшей много забивать Англии.

Думаем, вполне можно рискнуть и поставить на победу англичан с форой (-2) за 1.92. Коэффициент рабочий. Альтернатива — тотал больше 2.5 мяча за 1.70. В сентябре команда Гарета Саутгейта одержала разгромную победу в очной встрече со счётом 4:0. Ждём примерно похожего сценария. Найти ответ для таких англичан на «Уэмбли» будет очень трудно.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Англия — Венгрия 12 октября 2021 года

Англия приходит в себя после неудачи на Евро-2020. Крупная победа над Андоррой показывает, что игроки не расслабляются. Сейчас пора открывать новую главу — в Катаре, на пути к которому стоит Венгрия. Венгры, несомненно, заслуживают уважения, но в топ-2 они вряд ли заскочат. Не ждём сенсаций на «Уэмбли».



Ставка: победа Англии с форой (-2) за 1.92.