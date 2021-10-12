Украина — Босния, «Зелёное дерби» в КХЛ и другие матчи. Что смотреть 12 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 октября.

На что ставить в футболе 12 октября

Сегодня завершается октябрьское окно сборных. В Европе выделяем встречу Украины и Боснии. Украинцы наконец-то победили и сделали важный шаг к путёвке в стыковые матчи, но для этого нужно постараться победить боснийцев. Кроме того, из интересных встреч сегодня матчи Англия – Венгрия, Дания – Австрия и Швеция – Греция.

Не будем забывать и о других континентах, сегодня матчи пройдут в Азии и Африке. В азиатской зоне, например, можно будет понаблюдать за матчем Японии и Австралии.

На что ставить в хоккее 12 октября

В КХЛ сегодня 5 игр, главная – «Зелёное дерби» в Уфе, «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом». «Адмирал» примет «Трактор», «Йокерит» — «Нефтехимик», минское «Динамо» сразится с «Куньлунем», а рижское – с «Сибирью».

Рано утром в среду стартует НХЛ! Первый официальный матч проведёт новичок лиги – команда «Сиэтл Кракен» – на выезде с «Вегасом». А откроют сезон «Тампа-Бэй» и «Питтсбург».

6 матчей запланированы в ВХЛ, очередные встречи пройдут в чемпионатах Швеции, Финляндии и Швейцарии.

На что ещё ставить 12 октября

На теннисном турнире в Индиан-Уэлссе очередной матч проведёт Карен Хачанов. Его соперник – испанец Пабло Карреньо-Буста.

В баскетбольной Евролиге российское противостояние: ЦСКА принимает «Зенит». Ещё один российский клуб – УНИКС — постарается прервать серию неудач в домашнем матче с «Баварией».