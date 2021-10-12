Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста. Хватит ли россиянину характера?

12 октября Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста сыграют в матче третьего круга турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Начало — не ранее 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделить фаворита не смогли. На победу Хачанова можно поставить с коэффициентом 1.89, а успех Карреньо-Буста оценён экспертами в 1.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста 12 октября 2021 года

Аналитики считают, что матч третьего круга на турнире в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.59, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.30.

Анализ матча ATP в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста (12.10.2021)

Недавно закончился Открытый турнир в Метце, где выступали Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста. Тогда сыграть друг против друга им не удалось, но ничего страшного. Ведь есть Индиан-Уэллс, который любезно предоставил такую возможность. 12 октября соперники сойдутся на корте в третьем круге.

Карен — один из четырёх представителей России на Олимпийских играх в одиночном разряде. К удивлению многих, выступил он удачнее остальных: дошёл до финала, где уступил Александру Звереву. А в полуфинале отомстил Карреньо-Бусте за Даниила Медведева, которого свела с ума японская жара.



Хачанов провёл потрясающий матч. 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов, тем самым закончив встречу со счётом 6:3, 6:3. С тех пор теннисисты не пересекались. В очном противостоянии равенство — по три победы на каждого.



Перед Индиан-Уэллсом оба выступили в Метце. Хачанов выбыл на втором круге от рук квалифаера Петера Гоёвчика. В первом сете уступил, как и Александру Мюллеру в первом круге. Но, в отличие от матча с Мюллером, переломить ход игры не смог. Проиграл скромному оппоненту (середина второй сотни рейтинга) на тай-брейке.

А Пабло, наоборот, выступил классно. Добрался до финала, где проиграл Хуберту Хуркачу. До того выбил Микаэля Имера из Швеции, Хольгера Руне из Дании и даже француза Гаэля Монфиса. С поляком в финале завалил тай-брейк первого сета, а дальше шансов уже не было.

Битва на Олимпиаде в Токио была не единственной для Карена и Пабло в 2012 году. На турнире в Монте-Карло на втором круге испанец забрал победу в двух партиях. Хотя это неудивительно, ведь он — профильный грунтовик. А турнир в Монте-Карло проводится именно на грунтовых кортах.



Индиан-Уэллс проходит хоть и не на самом быстром, но всё же харде. Что существенно уменьшает шансы уроженца Испании. Однако стиль Карреньо-Бусты традиционно неудобен, а сам Хачанов не отличается стабильностью. Есть подозрения, что игра затянется и многое решат бойцовские качества.



Дело ещё в том, что россиянин обычно долго запрягает. С крепкими соперниками первые сеты складываются не очень удачно. Можно рискнуть и поставить на тотал больше 2.5 сета за 2.25. Значительно поднять выигрыш можно комбинированным вариантом — победа Хачанова + тотал больше 2.5 сета за 4.40. Но это, конечно, довольно рискованная ставка.

Прогноз и ставки на матч АТР Индиан-Уэллс Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста 12 октября 2021 года

Карен Хачанов перед турниром в Индиан-Уэллсе очень бледно отыграл в Метце. А Карреньо-Буста хоть и больше всего любит грунт, но на харде тоже представляет опасность. Тягучий стиль и нестабильность россиянина лишь увеличивает вероятность затяжного противостояния. Проверим третий сет.



Ставка: тотал больше 2.5 сета за 2.25.