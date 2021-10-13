«Вашингтон» — «Рейнджерс». Артемий Панарин себя покажет. А что же Овечкин?

14 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Нью-Йорка» идёт за 2.82. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 14 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 14 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.16. Гол на первой минуте идёт за 10.00, вероятность серии буллитов оценена в 8.80.

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (14.10.2021)

На дворе середина октября, регулярный чемпионат НХЛ в деле. Накануне состоялись два матча, постепенно в борьбу вступают остальные. Главное событие второго игрового дня для отечественных любителей хоккея очевидно. «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Новый тренерский штаб «столичных» чуда не совершил. Состав претерпевает определённые изменения, но возрастной костяк даёт о себе знать. Всерьёз говорить о чемпионских амбициях сложно, слишком многое для этого должно совпасть. После долгожданного Кубка Стэнли в 2018 году случились три подряд вылета в первом раунде.

При этом «Кэпс» остаются железной командой уровня плей-офф. Даже несмотря на отдельные проблемы — нестабильную бригаду вратарей (Илья Самсонов получил ещё один шанс, Витек Ванечек быстро вернулся из «Сиэтла» за выбор во втором раунде драфта), хандрящего Евгения Кузнецова, нехватку глубины.

Курс на ближайшие годы очерчен и вполне понятен. Главное — помочь Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Если попутно удастся пошуметь в плей-офф — замечательно. Правда, старт сезона рискует получиться скомканным. Во-первых, поначалу точно не будет Никласа Бекстрёма. У шведа проблемы с бедром.

Во-вторых, участие самого Овечкина остаётся под вопросом. Ови на ровном месте получил повреждение в заключительной встрече предсезонки: необязательный силовой приём в середине первого периода, микротравма. Остаток матча с «Филадельфией» россиянин пропустил. А потом и несколько тренировок. Возобновил работу только накануне.

Понятно, что лишний раз рисковать здоровьем ключевого исполнителя тренерский штаб не рискнёт. Если Александр Великий не будет готов на все 100%, то с большой долей вероятности останется вне заявки. А без двух ключевых форвардов огневая мощь «Кэпиталз» заметно снижается.

Потому считать хозяев фаворитом несколько странно. «Рейнджерс» изо всех сил стараются начать новую жизнь. В клубе сменился президент, генеральный менеджер и главный тренер. Жерар Галлан — хороший и опытный специалист. А на фоне Дэвида Куинна — вообще находка.

Состав заметно изменился, прежде всего стало больше физики и мощи. Гудроу, Немет, Ривз, Маккегг, Блэй — это хорошо и интересно, но практически всё по-прежнему упирается в Артемия Панарина. Если россиянин не будет тащить и штамповать очки, забраться в плей-офф едва ли удастся.

В прошлом году сезонная серия завершилась вничью — по четыре победы в обе стороны. Любопытно, что неизменно укладывались в 60 минут. В гостях «синерубашечники» выиграли два раза с четырёх попыток, лишь однажды пропустив больше двух шайб. Добавим сюда кадровые трудности «Вашингтона» и Игоря Шестёркина, который по итогам сезона вполне может забраться в тройку претендентов на «Везину».

На таком фоне логично играть против линии. Благо что вариантов достаточно. ИТМ 3 гола «Вашингтона» идёт за отличный коэффициент 1.93. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 8.5 шайбы за 1.95. Как минимум зацепиться за очки гостям тут точно по силам. Бэкстрёма нет, Овечкин под вопросом. Атакующих подвигов от «столичных» не ждём.

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 октября 2021 года

«Рейнджерс» начинают новую жизнь: сменили генерального менеджера и главного тренера, добавили составу мощи. К битве за плей-офф готовы. «Вашингтон» по-прежнему страдает от нестабильной вратарской бригады. И несёт кадровые потери: точно не будет Никласа Бекстрёма, под большим вопросом участие Александра Овечкина. Пожалуй, Игорь Шестёркин много не пропустит.

Ставка: индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 3 гола за 1.93.