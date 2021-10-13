Даниил Медведев — Григор Димитров. Первая ракетка России упакует болгарину чемоданы

13 октября Даниил Медведев и Григор Димитров сыграют в матче четвёртого круга турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Начало — не ранее 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех Димитрова можно поставить за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Григор Димитров 13 октября 2021 года

Аналитики считают, что матч четвёртого круга на турнире в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев — Григор Димитров получится упорным: ставки на тотал больше 18.5 гейма принимаются за 1.53, а тотал меньше 18.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.44.

Анализ матча ATP Индиан-Уэллс Даниил Медведев — Григор Димитров (13.10.2021)

Неделю назад, 4 октября, отгремел открытый турнир в Сан-Диего. Победителем стал Каспер Рууд, которому в полуфинале проиграл Григор Димитров. После этого Димитров отправился в Индиан-Уэллс. И 13 октября в четвёртом круге болгарину придётся сражаться с Даниилом Медведевым.

Даниил прочно вошёл в число звёзд большого тенниса. Многие до сих пор вспоминают захватывающую победу над первой ракеткой мира — Новаком Джоковичем. У россиянина даже есть шансы поменяться с сербом местами в рейтинге. Впрочем, как говорит сам Даниил, он за этим не сильно бежит, но обязательно достигнет цели.



И для её достижения российский спортсмен показывает очень хорошие результаты на Индиан-Уэллсе. Первый круг, понятное дело, пропустил из-за первого номера посева. Расправился с Маккензи Макдональдом (6:4, 6:2), затем встретился с Филипом Краиновичем, повторив сценарий розыгрыша 2019 года.



Но в этот раз серб не стал камнем преткновения для россиянина, хотя у него и была такая возможность. Бой дал, несколько красивых розыгрышей взял. Не более того. Для Даниила эта победа стала юбилейной — 10-й подряд и 50-й в сезоне 2021 года. Больше только у Циципаса (52).

А по личным встречам с Григором россиянин лидирует со счётом 3:1. Единственная победа болгарина состоялась в 2017 году в Лондоне на траве. Но и тогда Даниил неплохо себя показал, даже забрал один сет. Все последующие противостояния прошли на харде, где Медведев не проиграл ни одной партии.



Последняя очная встреча состоялась в Цинциннати. Григор в первом сете втягивался, а во втором попытался выдать всё, что мог. Держался молодцом, однако не хватило. Проиграл в итоге всухую — 6:3, 6:3. Теперь это в прошлом. Если посмотреть на болгарина в Индиан-Уэллсе, можно увидеть крепкого соперника.

С Даниэлем Альтмайером победить было несложно, принципиально разный уровень не мог не сказаться. А вот с мощным Райлли Опелкой Димитров показал себя во всей красе, не оставив лучшему теннисисту США ни шанса (6:3, 6:4). При этом сделал четыре эйса и две двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из шести. Даже на сравнительном медленном харде брать подачи Опелки — задача непростая.



Конечно, Райлли далеко до Даниила Медведева. Более того, сенсации в матче с победителем US Open мы не ждём. Но Григор определённо может навязать борьбу россиянину. Можно попробовать проверить ставку «победа Медведева + тотал больше 19.5 геймов» за 2.18. Коэффициент крепкий.



Вариант чуть проще — «победа Медведева + тотал больше 18.5» за 1.87. Тоже вполне играбельно. До третьего сета вряд ли дойдёт, однако большого количества брейков тут быть не должно. Да и тай-брейк в одной из партий мы бы не исключали.

Прогноз и ставки на матч АТР Индиан-Уэллс Даниил Медведев — Григор Димитров 13 октября 2021 года

Прущий как танк Медведев встречает соперников всё с более высоким уровнем. Хотя сейчас имеющий шансы стать первой ракеткой мира российский чемпион сдаваться явно не намерен. Форму набрал приличную, побеждает 10 матчей кряду. Хоть его оппонент, Григор Димитров, свалил великана Райлли Опелку, но до россиянина ему не достать.



Ставка: победа Медведева + тотал больше 19.5 гейма за 2.18.