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«Автомобилист» — «Салават Юлаев», 15 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Уфимцы пошатнут кресло под Биллом Питерсом
Данил Моисеев
«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч
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У уфимцев пять побед в шести последних личных встречах, а екатеринбуржцы продолжают мучиться.

15 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.58, успех «Салавата Юлаева» тоже оценён экспертами в 2.58.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 15 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Салават Юлаев» Уфа (15.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

Вот и октябрь добрался до экватора. 15 октября в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть матчей. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева», которое пройдёт в Екатеринбурге на льду арены «Уралец». Первое вбрасывание запланировано в 17:00 мск.

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«Автомобилист» после 18 игр идёт пятым на Востоке, набрав 20 баллов. Отставание от «Металлурга» составляет 10 пунктов. Поводы для оптимизма вроде бы появились, однако ненадолго Сначала случились две уверенные победы дома с общим счётом 10:3. Причём в соперниках были крепкие «Авангард» (5:2) и «Йокерит» (5:1).

Затем пришла пора покидать Урал. Сперва екатеринбуржцы одолели «Нефтехимик» (3:2) в Нижнекамске, но вскоое проиграли омскому «Авангарду» (1:3) в Балашихе. Тогда всё решил третий период, все четыре шайбы команды забросили после 44-й минуты. Причём гости даже отличились первыми, но сохранить преимущество не удалось. Смотрелись, справедливости ради, вполне симпатично.

А вот возвращение домой однозначно не сложилось. С «Сочи» пришлось несладко (4:5 Б). К середине первого периода вели со счётом 2:0. Аутсайдер Западной конференции заменил вратаря, это придало уверенности. Под конец периода отыграли одну шайбу, а во втором отрезке сравнялись. Третий период оказался самым интересным.

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Соперники обменялись шайбами, к концу основного времени счёт был равный — 4:4. Овертайм определить победителя не помог, всё решила послематчевая серия буллитов. Единственным точным броском отметился Василий Глотов, Дмитрий Шикин выручить свою команду не сумел. А все попытки уральцы запороли.

«Салават Юлаев» после 17 матчей располагается на третьей строчке в Восточной конференции, набрав 25 баллов. Отставание от «Металлурга» достигло пяти пунктов. В сентября уфимцы действовали просто шикарно, но в октябре произошёл спад. Из последних четырёх встреч выиграли только две. Сначала на выезде одолели «Сочи» (3:0), затем дома дожали «Йокерит» (3:2 ОТ).

Но две предыдущие важные встречи дома провалили. Крупно проиграли петербургскому СКА (0:5) и натерпелись в «зеленом дерби» от казанского «Ак Барса» (2:3 Б). Казанцы к середине третьего периода вели в две шайбы, но за 39 секунд уфимцы отыгрались. В серии буллитов лучше были гости. Из положительного — порадовали молодые хоккеисты, которые выглядели активно и регулярно создавали остроту.

Теперь подопечные Томи Лямся отправляются в Екатеринбург. Соперник откровенно проблемный. «Автомобилист» имеет не такую хорошую оборону, пропустил 53 шайбы за 18 игр. По сравнению с 31 голом у уфимцев — много, слишком много. Зато в атаке оба коллектива хороши.

Соперники уже встречались ранее в этом сезоне дважды. В обоих случаях победу праздновал «Салават Юлаев» — 4:2 и 3:2. По личным встречам также перевес у уфимской команд: пять побед в шести последних матчах. Поэтому мы бы рассмотрели итоговую победу «Салавата Юлаева» за 2.00. Всё-таки до овертайма или буллитов «Авто» дотянуть может.

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У подопечных Томи Лямся явный спад. Зато в состав возвращаются понемногу травмированные. В лазарете сейчас Динар Хафизуллин и Артём Пименов. Зато Теэму Хартикайнен, Евгений Лисовец и Михаил Науменков, которые были полезны в прошлых играх, в порядке. Екатеринбуржцы неплохо играют в атаке, но слишком нестабильны. А положение Билла Питерса явно не улучшается: время идёт, подвижек не видно.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 октября 2021 года

«Салават Юлаев» получил на один день больше отдыха, плюс травмированных в составе постепенно становится меньше. «Автомобилист» не может похвастаться хорошей обороной, для первой пятерки уфимцев это шанс набрать очки. Мы бы проверили итоговую победу гостей. Дело ещё в том, что по личным встречам перевес на стороне «Салавата». А работа Билла Питерса вызывает всё больше вопросов.

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.00.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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