«Йокерит» — СКА. Никита Гусев быстро поставит КХЛ на уши

15 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Йокерита» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех СКА оценён экспертами в 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — СКА 15 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Йокерит» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.41. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.75.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Йокерит» Хельсинки — СКА Санкт-Петербург (15.10.2021)

На 15 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию финского «Йокерита» и санкт-петербургского СКА, которое пройдёт на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Йокерит» после 17 встреч идёт третьим в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 балла. Отставание от СКА составляет один пункт. Хотя недавно финский коллектив возглавлял таблицу, то есть борьба за лидерство на Западе рызыгралась нешуточная. Но четыре поражения подряд подкосили уверенный ход.



Сперва финны на выезде проиграли «Трактору» (2:3 Б), с которого, к слову, и началась 11-матчевая победная серия. Затем случилось болезненное поражение от «Автомобилиста» (1:5). А горечи добавил «Салават Юлаев» (2:3 ОТ). Соперники, без преувеличения, крепкие. А вот последний домашний результат со скромным «Нефтехимиком» (3:6) объяснить трудно.



К середине первого периода гости вели со счётом 2:0. Ответ от «джокеров» последовал быстро, да только судьи не засчитали гол. Во втором периоде хозяева всё-таки отличились в большинстве. Правда, получили ещё две в свои ворота. В третьем отрезке команда из Нижнекамска забила даже в меньшинстве. Финны отыграли две шайбы, но за 18 секунд до сирены получили ещё одну в пустые ворота.

СКА провёл столько же игр, но лидирует на Западе. Недавняя победа над московским «Динамо» — одним из главных конкурентов — позволила подняться на первое место. В активе 25 баллов. В последних шести встречах петербуржцы проиграли лишь один раз. На выезде недооценили «Барыс» (0:3), тогда сказались удаления.



Зато потом лихо прошлись по «Салавату» (5:0) и московскому «Динамо» (5:3). В первом периоде с бело-голубыми обменялись голами. Во втором забросили ещё три шайбы. Соперник ответил лишь раз. В заключительном отрезке большое количество удалений армейцев вылилось в гол москвичей. Впрочем, за 30 секунд до сирены Евгений Кетов поставил точку.

Теперь СКА отправляется в Хельсинки. Набранный ход подкрепляется новостью о подписании контракта с Никитой Гусевым, который с 2019 года играл в НХЛ. Справедливости ради — играл он только в первый сезон, а дальше по большей части мучился. Валерий Брагин накануне отметил, что нападающий отправляется в Финляндию. Так что ждём дебюта.



Вратарская линия у СКА тоже не вызывает вопросов. Ларс Юханссон в таком порядке, что про Александра Самонова и Ярослава Аскарова стали забывать. А «Йокерит» в последних четырёх встречах пропустил 14 шайб, не считая буллита с «Трактором» и гола в овертайме от «Салавата». С нижнекамцами голкипер явно был не на высоте.



Правда, «джокеры» дома проиграли лишь раз за последние пять встреч. Зато петербуржцы в обороне надёжнее: у них на 15 пропущенных шайб меньше, чем у соперника. По очным встречам тоже выигрывает СКА. Так что можно было бы рассмотреть итоговую победу СКА за 2.10. С учётом чёрной полосы оппонента и хорошей игры голкипера петербуржцев.

Ещё интересный вариант — тотал больше 5 шайб за 1.71. В последних двух играх команд тотал голов был либо равен пяти, либо превышал отметку. Поэтому такой вариант мы бы тоже рассмотрели. Матч обещает быть напряжённым, ведь на кону лидерство в Западной конференции.

«Йокерит» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 октября 2021 года

Серия поражений сильно сказывается на «Йокерите». СКА, напротив, сейчас на подъёме. Подписание нового игрока из НХЛ добавит позитивных эмоций и конкуренсии в составе. Вратарская линия лучше выглядит у СКА, Ларс Юханссон запредельно хорош. Борьба за первое место на Западе обещает развернуться не на шутку. Мы бы проверили итоговую победу гостей.



Ставка 1: итоговая победа СКА за 2.10.



Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.71.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».