Владимир Минеев — Магомед Исмаилов. Что говорят эксперты о бое

16 октября 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena состоится поединок между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Эту схватку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямой видеотрансляции онлайн — не ранее 23:00 мск.

По мнению букмекеров, фаворит боя — Магомед Исмаилов. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.56. Это примерно 60% вероятности. Поставить на Минеева можно за 2.35 (36%). На ничью предлагают коэффициент 25.00 (4%).

Поставить на ТБ 2.5 раунда в бою можно с коэффициентом 1.35. На то, что бой завершится до этой отметки, можно сделать ставку за 2.95.

Чего ждать от второго боя? На поединок дали прогноз многие эксперты. Но мнения разделились.

Ставят на Минеева

На победу Владимира Минеева ставит чемпион Bellator Вадим Немков.

«Мне кажется, что выиграет Минеев. Вова дышит хорошо, получше Маги. Демонстрирует защиту от борьбы, плюс он обладает хорошим ударом. Мага хорошо борется, но он, по-моему, делает много лишних движений. Если он будет бороться экономичнее, то за счёт борьбы может затащить. А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет тяжело», — сказал Немков.

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Минеев нокаутирует соперника в 4-м раунде.

«Мне кажется, что всё-таки выиграет Минеев, скорее, нокаутом в четвёртом раунде, когда Мага устанет. Я понимаю, что Мага готовится, что он функционально будет заряжен, но я думаю, что к концу четвёртого раунда ему физически уже будет очень тяжело», – сказал Гаджиев.

Сам Владимир Минеев, разумеется, тоже считает, что победит.



«Раз в первом бою я побил Исмаилова с одной рукой, то в этот раз побью ещё сильнее. Исходя из нашего боя, исходя из его последних боёв, если провести аналитику, то 60% времени он проводит в стойке. Я не вижу здесь великой борцовской составляющей. Да, у него есть мощь, он может снести, прижать, придержать внизу, но на этом, наверное, заканчивается борцовская история. Дальше надо бить. Исмаилов — среднестатистический борец», — заявил Минеев.

Ставят на Исмаилова

Разумеется, есть свои сторонники и у Магомеда Исмаилова.

Так, российский боец смешанных единоборств Иван Штырков считает, что Исмаилов победит во второй половине боя.

«Думаю, что победит Мага. Больше склоняюсь к тому, что бой пройдёт всю дистанцию, но есть чувство, что он может закончиться досрочно, во второй половине.

Я думаю, будет технический нокаут в партере, что-то в таком стиле. Мага навяжет борьбу, потому что понимает, что борьба у него лучше, чем у Вовы, и тот в прошлом бою не очень хорошо от неё защищался, пока у Маги были силы. Считаю, что Мага победит в 3-м или 4-м раунде», — отметил Штырков.

Александр Шлеменко ставит на победу Магомеда решением судей.

«Поединок закончится решением судей. Давайте вспомним первый бой, у Маги тогда не получилось снести Вову. Минеев же, наоборот, к концу чуть-чуть адаптировался, подобрал ключи, изучил стиль соперника. Он продолжал это делать все эти месяцы и явно будет готов.

С другой стороны, что делал Мага всё это время? Все мы видели, что он развивал свою карьеру, дрался с Емельяненко, ходил по различным шоу. Думаю, что в плане подготовки более дисциплинированным был Владимир.

И, возможно, я бы решил сделать его фаворитом, если бы не один важный фактор: исход этого поединка может решить именно доминация в борьбе, которую и оценят судьи. Так что я всё-таки поставлю на Магу», — заявил Шлеменко.

Такой же прогноз на бой дал и сам Магомед Исмаилов.

«Как сказал Минеев, я среднестатистический борец, но это не исключает того, что я буду бороться с ним в реванше. Ему надо будет очень об этом беспокоиться — я повалю его. У меня подряд были победы, где я побеждал болевыми. Мне кажется, что бой пройдёт пять раундов. Пять хороших раундов и решение судей», — подчеркнул Исмаилов.

А на кого ставите в бою Минеев – Исмаилов вы? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

Какой канал покажет бой Минеев — Исмаилов?