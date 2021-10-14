«Рубин» — «Локомотив». Леонид Слуцкий покажет Маркусу Гисдолю, как играют в РПЛ

16 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех москвичей оценён экспертами в 2.91. Ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 16 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Рубин» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» (16.10.2021)

Сборная России по футболу торжественно возглавила таблицу квалификации ЧМ-2022, с трудов одолев Словению (2:1). Теперь национальные команды берут паузу. Настало время вернуться к Российской Премьер-Лиге. 16 октября состоится встреча «Рубина» и «Локомотива». Начало — в 16:30 мск.

«Рубин» в предыдущих двух турах чемпионата России ничем не порадовал. Сначала в гостях проиграл московскому «Динамо» (0:2), затем на домашней арене — «Нижнему Новгороду» (0:1). Дела у подопечных Леонида Слуцкого складываются откровенно так себе. Недавно находились в топе, теперь докатились до девятой строчки. В активе 14 очков.



Ещё недавно можно было думать об очередном участии казанцев в еврокубках. Теперь настроение явно просело. Если команда продолжит терять очки, есть риск снова застрять в середине турнирной таблицы РПЛ. Необходимо возвращать былой темп и навёрстывать упущенное.



Сделать это будет непросто. Впереди матч с «Локомотивом», который хоть и потерял главного тренера и стабильность, зато обрёл непредсказуемость и немецкое качество в лице нового наставника. Маркус Гисдоль до переезда в Москву несколько лет проработал в немецкой Бундеслиге.

Да, со скромными клубами и без особых успехов. Но уже давно понятно, что былые заслуги тренеров не дают в чемпионате России никаких гарантий. Специалисты с именем и хорошей прессой способны провалиться, а вчерашние ассистенты — добиться триумфа.



Успешно выступая под руководством Марко Николича, «Локомотив» шёл на второй строчке и не имел поражений вплоть до 10-го тура. Уступил идущему предпоследним «Ростову». До этого были безголевые ничьи с аутсайдерами «Уралом» и «Химками». В общем, формальный повод для перестановок у руководства имелся.



В еврокубках «Локо» тоже подсдал. Результативная ничья с «Марселем» в меньшинстве (1:1) в Лиге Европы дала надежду. Однако за ней последовали поражение от римского «Лацио» (0:2) и осечка с «Ростовом». Прямо скажем, в последние недели москвичи больше мучились, чем играли.

Увидим, как проявят себя железнодорожники под руководством нового тренера. Маркус Гисдоль в прошлом сезоне с «Кёльном» одержал всего пять побед за 28 туров, зато «козлы» регулярно забивали и показывали смелый футбол. Вероятно, у немецкого специалиста припрятана пара тузов в рукаве.

Несомненно, уйдёт некоторое время на адаптацию в чемпионате России. И всё же потенциал у перехода однозначно имеется. Яркий пример — Сандро Шварц, который в нынешнем розыгрыше вовсю метит не только в еврокубки, но и может навязать борьбу «Зениту». А ведь у «Динамо» весьма молодой состав.



У «Локомотива» есть качественные исполнители, но сейчас довольно много кадровых потерь. Причём серьёзных. В матче с «Рубином» не помогут Зе Луиш, Мацей Рыбус, Антон Миранчук и Станислав Магкеев. Смена тренера однозначно скажется на ходе грядущей встречи. Вопрос только в том, в какую сторону.



У Леонида Слуцкого проблем в этом плане меньше. Несмотря на серию поражений, «Рубин» выглядит чуть интереснее. Можно рискнуть и взять его победу с нулевой форой за 1.95. Пока неизвестно, что из себя будет представлять футбол Гисдоля. Но обе команды сейчас не в лучшей форме, терять ещё больше очков нельзя никому. Поэтому мы бы взяли ничью. Коэффициент приличный.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 16 октября 2021 года

«Локомотив» не выигрывает уже пять игр подряд. Смена тренера вряд ли переломит ситуацию в кратчайшие сроки, но в перспективе взбодрить команду должна. К тому же у железнодорожников хватает травм. «Рубину», в свою очередь, не хватает реализации, мало забивают. Итогом видится закрытая игра и ничья с низкой результативностью. 1:1 или даже 0:0.



Ставка: ничья за коэффициент 3.36.