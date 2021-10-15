«ПСЖ» — «Анже», «Автомобилист» — «Салават Юлаев» и другие матчи. Что смотреть 15 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 15 октября.
На что ставить в футболе 15 октября
Клубный футбол возвращается! Сегодня любителей футбола порадуют чемпионаты Франции и Германии. «ПСЖ» принимает «Анже», Маурисио Почеттино придётся поломать голову над составом. Ведь в расположение команды не успели вернуться после отборочных матчей в Южной Америке сразу 6 игроков основы: Месси, Ди Мария, Неймар, Паредес, Навас и Маркиньос. Серхио Рамос всё ещё травмирован, как и Курзава с Дракслером. Серьёзно, но аргентинскому специалисту есть, кем минимизировать все эти потери.
В Германии сыграют две бывшие команды нового тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля: «Хоффенхайм» и «Кёльн».
Кроме того, в Бельгии пройдёт матч «Брюгге» — «Кортрейк», в Кубке Португалии свои матчи проведут «Порту» и «Спортинг», а в украинской Премьер-лиге сразятся «Шахтёр» и «Заря».
На что ставить в хоккее 15 октября
В КХЛ сегодня 6 матчей. «Автомобилист» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Трактор» примет «Сочи», а «Торпедо» — «Амур». «Йокерит» сразится со СКА, «Куньлунь» — с «Барысом», а ЦСКА — с «Адмиралом».
В НХЛ сегодня 4 встречи: «Нью-Джерси» — «Чикаго», «Филадельфия» — «Ванкувер», «Анахайм» — «Миннесота» и «Баффало» — «Аризона».
На что ещё ставить 15 октября
На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе россиян не осталось: сегодня Николоз Басилашвили сыграет со Стефаносом Циципасом, а Тэйлор Фриц – с Александром Зверевым.
В баскетбольной Евролиге ЦСКА принимает «Црвену Звезду», ещё обязательно стоит посмотреть матч «Милана» и «Эфеса». Действующий победитель Евролиги проиграл 3 матча подряд, и далеко не факт, что сможет прервать серию поражений.
В мужской волейбольной Суперлиге стартует 3-й тур. В первом матче «Газпром-Югра» сыграет с казанским «Зенитом».
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