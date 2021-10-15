«Спартак» — «Динамо». Сандро Шварц и Руй Витория заткнут за пояс дерби с ЦСКА

16 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 16 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.33. Гол бело-голубых доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (16.10.2021)

Ох уж эти московские дерби! Долголетнюю историю соперничества смешать с текущим турнирным положением, залить морем эмоций на поле, трибунах и за их пределами, добавить по вкусу судейские скандалы и громкие заявления в СМИ. Практически всегда получается интересный матч, на который не жалко потраченного времени.

Встреча 11-го тура чемпионата России между столичными «Спартаком» и «Динамо», которая пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 октября, не должна стать исключением. Клубный футбол возвращается после октябрьского международного перерыва. Поздравляем Валерия Карпина с лидерством в группе отбора и открываем вторую треть розыгрыша РПЛ.



За особую атмосферу, как и прежде, будут отвечать болельщики на трибунах. Как сообщила пресс-служба красно-белых, зрители смогут заполнить трибуны на 30 процентов от общей вместимости. Хотелось бы большего, но спасибо и на этом. На дерби с ЦСКА, например, присутствовало чуть более 9000 человек. Было шумно.



Правда, спорного судейства, судя по всему, не предвидится. На битву тура главным арбитром назначен Сергей Карасёв. Уроженец Москвы ассоциируется с качественной работой, радует даже европейских фанатов. Не стесняется и красного цвета. Не так давно выгонял с поля двух легенд в статусных матчах — Антона Заболотного и Леонардо Бонуччи. Впрочем — по делу.

Да и громких слов в прессе тоже ждать не придётся. По крайней мере, от главных тренеров. Сандро Шварц уже год работает в «Динамо», зарекомендовал себя как грамотный, уравновешенный и целеустремлённый специалист. Ко всем соперникам относится уважительно. Руй Витория находится в Москве значительно меньше, но пока тоже смотрит вдаль с оптимизмом.



Зато мотивация оппонентов должна компенсировать всё остальное. Бело-голубые за 10 туров набрали 19 очков и остановились на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре пункта, а отрыв от ближайшего преследователя, «Сочи» — всего одно очко. Хотя положение могло быть более уверенным.



Вмешались неожиданные поражения от «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Крыльев Советов» (0:1). С нижегородцами сами начудили: могли как минимум уйти от поражения, но в концовке не реализовали пенальти. А вот с самарцами не повезло. Нанесли 22 удара по воротам (против девяти у противника) и владели мячом по итогу 61% игрового времени. Однако снова остались без очков.

«Спартак», напротив, в последнее время только прибавил. Поражение от ЦСКА в дерби стало последней каплей невезения, следующие три матча во всех турнирах «народная команда» выиграла. Всухую расправилась с «Уфой» (2:0) и «Ахматом» (1:0) в чемпионате России и дожала итальянский «Наполи» (3:2) в Лиге Европы. Настроение должно быть на высоте.



Красно-белые, конечно, в турнирной таблице РПЛ по-прежнему идут в середине, а именно на седьмой позиции. Но отрыв от зоны вылета теперь составляет восемь пунктов, а отставание от топ-3 — всего лишь два очка. О конкуренции с «Зенитом» за золотые медали говорить сложно, а вот на еврокубки с такими результатами рассчитывать реально.

Так или иначе, в дерби лёгкой прогулки подопечным Руя Витории ждать не стоит. Сандро Шварц наверняка разобрал ошибки, допущенные в игре с «Крыльями Советов». До встречи с самарцами бело-голубые заслуженно добыли шесть очков, обыграв «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0). Как видно, с атакой и обороной у них тоже порядок.



Состав более-менее оптимальный. Не сыграют точно Лаксальт и Лесовой, под вопросом — Фомин с Макаровым. Остальные в норме. В их числе Захарян и Тюкавин, которые вызывались в национальную и молодёжную сборные соответственно. Плюс к тренировкам вернулся Шунин, хотя, вероятно, в воротах останется Лещук, которого болельщики по праву признали лучшим игроком в сентябре.



У красно-белых потери гораздо серьёзнее. В лазарете Понсе и Промес, что заметно бьёт по атакующему потенциалу. Хотя Руй Витория наверняка постарается закрыть эту брешь Александром Соболевым, который в последнее время набрал хорошую форму. Должен помочь и Роман Зобнин, недавно вернувшийся в общую группу. Джордан Ларссон, Илья Кутепов и Николай Рассказов тоже возвращаются.

По всем параметрам напрашивается ничья. Да ещё и результативная. Атакуют обе команды в нынешнем сезоне много, хотя и не всегда получается реализовать созданные моменты. Но отличиться по разу соперники вполне в состоянии. Точный счёт 1:1 за внушительный коэффициент 5.75, на наш взгляд, выглядит очень заманчиво.



К тому же прошлый матч Сандро Шварца со «Спартаком» на «Открытие Арене» завершился именно с таким счётом. Вариант проще — общий тотал в первом тайме меньше 1 гола за 1.77. Форсировать события соперникам ни к чему. Нарваться на контратаку и потерять даже один драгоценный балл в итоге — непозволительная роскошь в данных условиях. Наверняка потребуется время на раскачку.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Динамо» 16 октября 2021 года

«Спартак» в последнее время немного прибавил, а «Динамо» — напротив. Впрочем, после октябрьского перерыва соперники выглядят сопоставимо. По всем факторам напрашивается ничья. Мы пойдём дальше и проверим точный счёт 1:1 за внушительный коэффициент 5.75. Атака у обеих команд добротная, голы должны быть.



Ставка: ничья со счётом 1:1 за 5.75.