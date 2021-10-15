«Милан» — «Верона». Великий Златан Ибрагимович снова спасёт россонери

16 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Милан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Вероны» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Верона» 16 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона» (16.10.2021)

Сборная Италии завоевала бронзовые медали Лиги наций. Понятно, что рассчитывали на большее, но и такой результат вполне себе недурен. Игроки возвращаются в свои клубы, у некоторых имеются проблемы с коронавирусом, но футбольный праздник не останавливается. В восьмом туре Серии А на стадионе «Сан-Сиро» сойдутся «Милан» и «Верона».

После семи туров миланцы занимают вторую строчку, набрав 19 баллов. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего два пункта. Как и в прошлом сезоне, россонери уверенно держатся в топе и вновь претендуют на титул. Пока поражений нет, но грядут трудные времена. Линия защиты потрёпана травмами, а ведь и без того нередко пропускают.



На данный момент главной заботой Стефано Пиоли является катастрофическое количество проблем со здоровьем у футболистов. С «Вероной» не сыграют сразу несколько исполнителей основной обоймы: Калабрия, Меньян, Мессиас, Крунич, Флоренци, Бакайоко и Плиццари. Подобрать оптимальный состав будет нелегко.



Есть и положительная новость. Могучий Златан Ибрагимович благополучно вернулся в общую группу после травмы ахилла и сейчас тренируется. Однако 40-летний швед в последнее время подвержен травмам, а после «Вероны» миланцам встречаться с «Порту» в Лиге чемпионов. Вероятно, тренерский штаб не даст Ибре все 90 минут. Но он способен решить исход и за ограниченный временной промежуток.

В чемпионате Италии у «Милана» полный порядок. Лишь одна ничья, а остальные матчи победные. В том числе в седьмом туре с «Аталантой» (3:2). А вот в Лиге чемпионов команда идёт на последнем месте в группе с двумя поражениями: от «Атлетико» (1:2) и «Ливерпуля» (2:3).



Тем не менее результат нельзя назвать провальным, ведь итальянцы играли с очень сильными соперниками. В каждом случае вполне могли зацепиться как минимум за ничью. В первом случае немного не хватило, во втором — начудил судья. Предстоящие битвы с «Порту» станут определяющими в вопросе выхода в евровесну. А потому больше терять очки нельзя.

У «Вероны» положение дел складывается не так оптимистично, как у «Милана». За семь туров она набрала восемь очков и, как в прошлом сезоне, располагается в середине таблицы. Клуб сменил главного тренера, теперь всем заправляет Игор Тудор. И в игре появилась положительная динамика.



В седьмом туре «Верона» разгромила «Специю» (4:0), а до этого сыграла вничью с «Дженоа». Но самое интересное, что за последние четыре тура «мастифы» наколотили 12 мячей. Феноменальный показатель по меркам середняка. В атакующем плане проблем никаких, но и пропускают достаточно.



Так что матч обещает быть интересным. Соперники играют в открытый атакующий футбол, охотно забивают. У миланцев имеются серьёзные кадровые потери. Плохо, что в лазарете основной голкипер Меньян и крайний защитник Давиде Калабрия. Судя по всему, на этот раз выйти сухими из воды не получится.

Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.70. Вполне рабочий вариант. Можно даже поверить в сенсационную победу «Вероны» над ослабленным «Миланом». На это букмекеры дают 6.20. Вариант проще — победа гостей с форой (+1) за коэффициент 1.92. Проблемы «россонери» обеспечены, но Златан что-нибудь придумает.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Верона» 16 октября 2021 года

«Верона» под руководством нового коуча много забивает, статистика говорит сама за себя. В матче с «Миланом» у гостей большие шансы отличиться, поскольку хозяева страдают из-за травм. «Россонери» тоже хороши в нападении, комбинационно атакуют, часто забивают. Так что «обе забьют» — рабочий вариант.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.