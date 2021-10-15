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«Милан» — «Верона», 16 октября 2021 года, прогноз и ставка на матч, прямая трансляция, смотреть онлайн, где покажут

«Милан» — «Верона». Великий Златан Ибрагимович снова спасёт россонери
Михаил Коробов
«Милан» — «Верона»: прогноз на матч Серии А 16.10
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У миланцев огромное количество кадровых потерь, зато Ибра возвращается в строй!

16 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Милан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Вероны» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Верона» 16 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона» (16.10.2021)

Италия - Серия А. 8-й тур
16 октября 2021, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Верона
Верона

Сборная Италии завоевала бронзовые медали Лиги наций. Понятно, что рассчитывали на большее, но и такой результат вполне себе недурен. Игроки возвращаются в свои клубы, у некоторых имеются проблемы с коронавирусом, но футбольный праздник не останавливается. В восьмом туре Серии А на стадионе «Сан-Сиро» сойдутся «Милан» и «Верона».

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После семи туров миланцы занимают вторую строчку, набрав 19 баллов. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет всего два пункта. Как и в прошлом сезоне, россонери уверенно держатся в топе и вновь претендуют на титул. Пока поражений нет, но грядут трудные времена. Линия защиты потрёпана травмами, а ведь и без того нередко пропускают.

На данный момент главной заботой Стефано Пиоли является катастрофическое количество проблем со здоровьем у футболистов. С «Вероной» не сыграют сразу несколько исполнителей основной обоймы: Калабрия, Меньян, Мессиас, Крунич, Флоренци, Бакайоко и Плиццари. Подобрать оптимальный состав будет нелегко.

Есть и положительная новость. Могучий Златан Ибрагимович благополучно вернулся в общую группу после травмы ахилла и сейчас тренируется. Однако 40-летний швед в последнее время подвержен травмам, а после «Вероны» миланцам встречаться с «Порту» в Лиге чемпионов. Вероятно, тренерский штаб не даст Ибре все 90 минут. Но он способен решить исход и за ограниченный временной промежуток.

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В чемпионате Италии у «Милана» полный порядок. Лишь одна ничья, а остальные матчи победные. В том числе в седьмом туре с «Аталантой» (3:2). А вот в Лиге чемпионов команда идёт на последнем месте в группе с двумя поражениями: от «Атлетико» (1:2) и «Ливерпуля» (2:3).

Тем не менее результат нельзя назвать провальным, ведь итальянцы играли с очень сильными соперниками. В каждом случае вполне могли зацепиться как минимум за ничью. В первом случае немного не хватило, во втором — начудил судья. Предстоящие битвы с «Порту» станут определяющими в вопросе выхода в евровесну. А потому больше терять очки нельзя.

У «Вероны» положение дел складывается не так оптимистично, как у «Милана». За семь туров она набрала восемь очков и, как в прошлом сезоне, располагается в середине таблицы. Клуб сменил главного тренера, теперь всем заправляет Игор Тудор. И в игре появилась положительная динамика.

В седьмом туре «Верона» разгромила «Специю» (4:0), а до этого сыграла вничью с «Дженоа». Но самое интересное, что за последние четыре тура «мастифы» наколотили 12 мячей. Феноменальный показатель по меркам середняка. В атакующем плане проблем никаких, но и пропускают достаточно.

Так что матч обещает быть интересным. Соперники играют в открытый атакующий футбол, охотно забивают. У миланцев имеются серьёзные кадровые потери. Плохо, что в лазарете основной голкипер Меньян и крайний защитник Давиде Калабрия. Судя по всему, на этот раз выйти сухими из воды не получится.

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Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.70. Вполне рабочий вариант. Можно даже поверить в сенсационную победу «Вероны» над ослабленным «Миланом». На это букмекеры дают 6.20. Вариант проще — победа гостей с форой (+1) за коэффициент 1.92. Проблемы «россонери» обеспечены, но Златан что-нибудь придумает.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Верона» 16 октября 2021 года

«Верона» под руководством нового коуча много забивает, статистика говорит сама за себя. В матче с «Миланом» у гостей большие шансы отличиться, поскольку хозяева страдают из-за травм. «Россонери» тоже хороши в нападении, комбинационно атакуют, часто забивают. Так что «обе забьют» — рабочий вариант.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.70.

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