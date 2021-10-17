«Урал» — ЦСКА, «Ювентус» — «Рома» и Черышев против «Барселоны»: что смотреть 17 октября

А ещё очень много матчей в КХЛ и НХЛ.

Половина октября бесследно пролетела. Футбольный международный перерыв завершился, понемногу возвращаемся к клубным делам. В других видах спорта событий тоже хватает. Например, стартовал новый сезон регулярного чемпионата НХЛ. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 октября.

На что ставить в футболе 17 октября

Футбольных противостояний очень много. Каждый сумеет найти себе что-то по вкусу. Мы же расскажем об основных и начнём с Российской Премьер-Лиги. 17 октября закроется 11-й тур чемпионата России, причём сразу четырьмя встречами. В самой ранней из них (14:00 мск) оживший «Урал» примет ЦСКА.

Екатеринбуржцы в трёх последних турах набрали семь из девяти возможных очков и выпрыгнули из зоны вылета. Одним из лучших футболистов стал Илья Помазун. Голкипер ЦСКА, который сейчас находится в аренде в Екатеринбурге, за это время ни разу не пропустил. Посмотрим, сумеет ли он остановить Антона Заболотного.

Где смотреть матч «Урал» — ЦСКА?

Стоит посмотреть и матч «Барселона» — «Валенсия» в испанской Примере, который стартует в 22:00 мск. После ухода Лионеля Месси каталонцы находятся в плачевном состоянии. Команда из Валенсии шагает с переменным успехом, но держится рядом с еврокубковой зоной. А тут ещё и Денис Черышев возвращается после травмы!



В итальянской Серии А, помимо выездной игры «Аталанты» Алексея Миранчука со скромным «Эмполи», красуется вывеска: «Ювентус» — «Рома». Битва титанов начнётся в 21:45 мск. «Старая синьора» поэтапно возвращается на верхушку таблицы, в то время как Жозе Моуринью со своей новой командой плотно обосновался в зоне Лиги чемпионов. Интересы у каждого свои, а очка всего три.

Поклонники немецкой Бундеслиги наверняка будут заняты битвой «Байер» — «Бавария» (16:30 мск). В шести прошлых турах оба соперника допустили по одной осечке, а потому сейчас абсолютно заслуженно делят первое место в турнирной таблице. Фактически это матч за лидерство в чемпионате Германии. Пропустить такое тоже никак нельзя.

На что ставить в хоккее 17 октября

В Континентальной хоккейной лиге без изменений, играют каждый день. Нынешнее воскресенье гораздо богаче на события, чем прошлое. На 17 октября запланировано сразу шесть матчей. Выделим два из них — самый ранний и самый поздний. В 15:00 мск в Магнитогорске «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым», а в 17:30 мск стартует встреча СКА и «Барыса».



«Магнитка» вырвала в прошлой игре победу у «Ак Барса» и установила клубный рекорд побед. Серия из 14 встреч без поражений действительно поражает. Магнитогорцы сейчас заслуженно лидируют в КХЛ и на Востоке. СКА скинул с первой строчки Западной конференции «Динамо» М, а теперь попытается обыграть казахстанцев и обойти в таблице «Йокерит».

В НХЛ уже стартовал новый сезон, участники провели первые встречи. Начинаются бессонные ночи. 18 октября пройдёт матч «Оттава Сенаторз» — «Даллас Старз». Да, играют в понедельник, но ночью. Первое вбрасывание намечено на 00:00 мск. За «Старз» выступает солидная группа россиян: Антон Худобин, Александр Радулов и Денис Гурьянов.

На что ещё ставить 17 октября

Фанаты баскетбола продолжают следить за Единой лигой ВТБ. В воскресенье состоятся два ранних матча. «Енисей» примет УНИКС, который накануне проиграл «Фенербахче» в Евролиге. А «Зенит» отправится в гости к «Локомотиву-Кубань» в Краснодар. Начало — в 11:00 мск и 14:00 мск соответственно.