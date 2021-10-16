«Байер» — «Бавария». Андрей Лунёв оценит величие Роберта Левандовского со скамейки

17 октября состоится матч восьмого тура Бундеслиги «Байер» — «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех леверкузенцев оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.75. Где смотреть матч «Байер» — «Бавария»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Бавария» 17 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.35.

Анализ и прогноз матча 8-го тура Бундеслиги «Байер 04» — «Бавария» (17.10.2021)

Клубный футбол возвращается. Сборные отстрелялись, настало время ожесточённой борьбы на внутренней арене. 17 октября состоится матч двух сильнейших клубов Германии на данный момент — «Байера» и мюнхенской «Баварии». Встреча пройдёт на стадионе «Бай Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

По истечении семи туров «Байер» расположился на второй строчке, набрав 16 очков. У лидирующей «Баварии» столько же, но лучше разница забитых и пропущенных мячей. Леверкузенцы приятно добавили. В прошлом розыгрыше завершили сезон на шестой позиции и остались без Лиги чемпионов, а сейчас идут в лидерах и могут даже помечтать о чемпионском титуле.



Смена главного тренера однозначно пошла на пользу. Швейцарский специалист Херардо Сеоане явно нашёл золотую жилу в понимании построения игры своей новой команды. Пока вполне успешно оперирует набором имеющихся в составе футболистов. Удаётся отлично выступать как в еврокубках, так и в Бундеслиге.



В седьмом туре «Байер» уверенно одолел «Арминию» (4:0). Эта победа стала пятой кряду. Если, конечно, учитывать матчи Лиги Европы, где леверкузенцы убедительно одержали верх над венгерским «Ференцварошем» (2:1) и шотландским «Селтиком» (4:0). Сейчас они всюду в лидерах. Дело за малым — сохранить темп и настрой.

Мюнхенская «Бавария» тоже не валяет дурака. Хотя осечки случаются. Действующий чемпион сменил главного тренера. Ханс-Дитер Флик направился работать в сборную Германии, а у штурвала встал Юлиан Нагельсман. Работу молодого немецкого специалиста пока что рано оценивать, ведь на дворе лишь октябрь. А Флик сильно разбаловал фанатов постоянными победами.



Одну из осечек мюнхенцы допустили с «Айнтрахтом» (1:2). Хотя поражение назвать закономерным крайне сложно. Весь матч противник оборонялся, получил 20 ударов по своим воротам. Но, как говорится, не забиваешь ты — забивают тебе. Франкфуртцы дотерпели, а где надо оказались проворнее. Воспользовались своими шансами.



Не помогла даже голевая передача Роберта Левандовского на Леона Горецку. Впрочем, феноменальный поляк всё равно заслуживает отдельного внимания. Именно он создал наибольшее количество опасных моментов в прошлом матче. Сейчас нападающий лидирует в гонке бомбардиров: за семь игр отличился семью голами. Неудивительно, что его считают одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

В Лиге чемпионов Левандовски также безупречен. В двух матчах четыре забитых мяча. «Бавария» вне конкуренции. Сначала напомнила про 2:8 «Барселоне» (3:0), затем катком прошлась по киевскому «Динамо» (5:0). Сказать, что в атаке полный порядок — не сказать ровно ничего. Моментов создают бесчисленное множество.

Оно и понятно. Ни для кого не секрет, что состав у мюнхенцев более чем впечатляющий. Талантливых игроков хоть отбавляй. Кроме Левандовского, в полном порядке быстроногие Зане и Гнабри, нестареющий Мюллер и хитрый Киммих. Да тот же Леон Горецка на фоне ярких одноклубников выглядит бодро и уверенно.



Хотя «Байер» сейчас тоже очень хорош в оборонительном и атакующем планах. Правда, состав гораздо скромнее, да и история противостояния печальная. У «Баварии» из уязвимых мест можно отметить лишь некоторую нестабильность. Но тут на кону чистое первое место — отличный раздражитель.



Юлиан Нагельсман всё ещё адаптируется к новому составу, системе и привыкает быть боссом клуба с большой историей. А ведь специалисту всего лишь 34 года! Даже Мануэль Нойер старше. И всё же мы думаем, что у мюнхенцев больше шансов победить. На гол, конечно, хозяева рассчитывать смогут, но действующий чемпион банально сильнее. Андрея Лунёва на поле мы увидим только при форс-мажоре, зато яркий футбол практически обеспечен.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Бавария» 17 октября 2021 года

«Байер» под руководством швейцарского специалиста сильно добавил, но бороться с таким гигантом, как «Бавария», леверкузенцам пока рано. Уровень не тот. Бой дадут однозначно, но вряд ли зацепятся за очки. А вот мюнхенцы, проигравшие в предыдущем туре, наверняка поработают над ошибками. Опередить себя в таблице не дадут.



Ставка: победа «Баварии» за 1.64.

Какой канал покажет матч «Байер» — «Бавария»?