«Металлург» — «Салават Юлаев». Магнитогорцы ждали этого дня больше месяца!

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.12, успех «Салавата Юлаева» оценён экспертами в 2.87.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 17 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.39. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев» Уфа (17.10.2021)

Вот и октябрь перевалил за экватор. На 17 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть матчей. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Металлурга» и «Салавата Юлаева», которое пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание состоится в 15:00 мск.

«Металлург» после 17 встреч по-прежнему возглавляет сводную таблицу КХЛ, набрав 32 балла из 34 возможных. Всё благодаря серии из 14 побед. Установил личный рекорд по выигрышам в КХЛ, проиграв лишь 7 сентября «Салавату» (2:7). Ближайший преследователь, «Трактор», имеет 32 балла при двух лишних играх.



Сейчас «Магнитка» не просто хороша — великолепна. Последние два матча результативность не впечатляет, зато победы добываются. Сперва разобрались с «Сочи» (3:1), затем показали характер с «Ак Барсом» (2:1). Пропустили уже на пятой минуте, не опустили рук и добились своего.



«Салават Юлаев» после 18 матчей идёт третьим на Востоке, имея 26 баллов. Отставание от «Металлурга» составляет уже шесть пунктов. При этом вплотную подбирается заклятый враг — «Ак Барс» с 25 баллами в 19 играх. В последнее время ситуация лишь ухудшается.

Сначала дома уфимцы с треском проиграли СКА (0:5), затем в «зелёном дерби» «Ак Барсу» (2:3 Б). А на выезде не смогли дожать «Автомобилист» (3:4 ОТ). Третий период получился самым голевым. Сначала гости забросили две шайбы с разницей в 37 секунд, потом хозяева реализовали два момента с разницей в 70 секунд. В овертайме екатеринбуржцы удачно провели атаку «три в одного». Без шансов для Юхи Метсолы.



Теперь «Салават Юлаев» отправляется в Магнитогорск. С такой серией поражений настрой в команде явно не самый лучший. Особенно после того, как в сентябре уфимский клуб был на первом месте в конференции. «Металлург», напротив, чувствует себя хорошо. Обновил клубный рекорд по победам, помнит то самое поражение. А ведь прошло почти полтора месяца.

Подопечные Ильи Воробьёва классно смотрятся в атаке, иногда бывают огрехи, но это нормальное явление. Вратарская бригада в порядке. К тому же игроки из НХЛ удачно влились в игру. У «Салавата» же что-то не клеится в последнее время. Поражение от СКА опустим, там вообще играла одна команда.

Но в двух последних случаях подопечные Томи Лямся проиграли в овертайме и буллитах. Какая-то чёрная полоса настигла уфимский коллектив. Вероятно, сказалась череда травм. Без Александра Кадейкина осталось лишь одно звено, время от времени молодые хоккеисты добавляют огня.



На этом всё. А у ММг остроту создают если не все, то очень многие. При этом по очным встречам «Металлург» имеет ощутимое преимущество: одержал верх в четырёх из предыдущих пяти битв. Сентябрьское поражение только добавит мотивации и заряженности.

Конечно, многое с тех пор изменилось. Так что мы бы рассмотрели победу «Магнитки» за 2.12. Вариант проще — взять итоговую победу «Магнитки» за 1.70. Всё-таки команда заслуженно является фаворитом, пропускает меньше всех в КХЛ на данный период. Всего 30 шайб за 17 встреч. А уфимцы сдали позиции.



Судя по качеству хоккея в последнее время, зацепиться за очки уфимцы могут лишь в двух случаях. Блистательные действия голкипера или запредельная реализация. В остальном всё просто: ММг играет цельно, а у зелёных острота исходит от считаного количества человек.

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 октября 2021 года

Магнитогорцы по праву являются фаворитами. Ещё один немаловажный фактор — дополнительные сутки отдыха. Уфимцы играли на день позже, отдали много сил в противостоянии с «Автомобилистом». А три поражения подряд не внушают доверия. «Лисы» с удивительной победной серией выглядят гораздо лучше. Поэтому играем П1.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.12.