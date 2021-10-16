«Барселона» — «Валенсия». Серхио Агуэро не спасёт Рональда Кумана от очередного удара

17 октября состоится матч девятого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Валенсия» 17 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Валенсия» (17.10.2021)

Испания взяла серебро Лиги наций, мощный результат для юной по составу сборной. Футболисты возвращаются в клубы. Ещё недавно друзья и партнёры, а теперь соперники продолжат борьбу за трофей. 17 октября в девятом туре испанской Примеры на стадионе «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и «Валенсия». Начало — в 22:00 мск.

Уход Лионеля Месси в «ПСЖ» ознаменовал конец великой эры «Барселоны». Ещё одного такого волшебника клуб найдёт не скоро. Если вообще найдёт. Ныне каталонцы занимают девятую строчку с 12 очками в активе. Отставание от лидеров первенства составляет пять пунктов, хотя есть матч в запасе.



У подопечных Рональда Кумана не задался старт сезона. Оно и понятно. Настало время смены поколений. Совсем юные футболисты, безусловно, талантливы, но нестабильны. С аутсайдерами чаще всего себя показывают. Например, в седьмом туре одолели «Леванте» (3:0), а вот действующему чемпиону «Атлетико» уступили без шансов (0:2).



Одним из юных дарований «Барселоны» является Гави, побивший рекорд Анхеля Субьеты. Он держался аж с 1936 года! Испанец дебютировал за сборную и в победном полуфинале помог одолеть чемпиона Евро-2020, отыграв 83 минуты. Футболиста хвалил Луис Энрике, но он совсем молод, ждать от него стабильности рано.

В Лиге чемпионов совсем беда, даже киевское «Динамо» находится выше в таблице. Два матча — два поражения. Оба разгромные. От «Баварии» (0:3) и «Бенфики» (0:3). Велик соблазн сказать, что нынешнему составу не хватает опыта и класса. Однако зреет ощущение, что другой тренер мог бы выжимать из такого подбора исполнителей заметно больше.



«Валенсия» также движется не лучшим образом. За последние четыре тура лишь ничьи и поражения, даже скромнейший «Кадис» (0:0) обыграть не удалось. Бреши в обороне и неуверенная линия нападения не дают взять нужный курс. А ведь так всё хорошо начиналось: три победы в четырёх турах.



Есть наигранный костяк, но команда мало забивает и часто играет вторым номером. В среднем процент владения мячом доходит до отметки 46%. А ведь пять из восьми матчей в чемпионате Испании «летучие мыши» провели с менее статусными противниками. «Реалу» и «Севилье» вообще проиграли с общим счётом 2:5.

Вероятно, отсутствие стабильности связано со сменой главного тренера. Теперь на мостике восседает Хосе Бордалас, тренировавший ранее «Хетафе». С новым коучем команда, несомненно, смотрится лучше, чем было в прошлом сезоне. Восьмая строчка, 12 очков. Однако претендовать на большее пока рано.

С «Хетафе» Бордалас достиг приличных успехов, вернул клуб в Ла Лигу, даже попадал в еврокубки. В целом работу специалиста можно отметить лишь положительным образом. Но в «Валенсии» он ещё не прошёл адаптационный период, поэтому больших свершений сейчас ждать не стоит. Да и ситуация в клубе осложняет работу.



Любопытно, что неудачный отрезок валенсийцев начался после того, как травму получил Денис Черышев. Перерыв для сборных помог ему прийти в норму и вернуться в общую группу. Очень вероятно, что россиянин вернётся уже в матче с «Барселоной». Хотя 90 минут, конечно, не получит. В любом случае это дополнительный вариант для тренерского штаба. До травмы стабильно выходил в старте и даже отметился голевой передачей.



Вообще, в качестве ставки мы бы взяли «обе забьют» за 1.75. Во-первых, каталонская команда сейчас, мягко говоря, не впечатляет. Во-вторых, такой вариант заходил в семи из восьми предыдущих очных встреч. А «Валенсия» за это время умудрилась забить аж 14 голов. Зато Куман сможет рассчитывать на Серхио Агуэро.

Аргентинский форвард наконец-то вышел на поле в футболке сине-гранатовых. Отыграл 30 минут в товарищеском матче с «Корнельей» из Сегунды В и отметился дебютным голом. Теперь имеет все шансы открыть счёт голам в официальных играх. Словом, ждём интересный футбол на «Камп Ноу». А вот заключать пари на результат в случае со столь нестабильными коллективами слишком рискованно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Валенсия» 17 октября 2021 года

«Барселона» под руководством Рональда Кумана нередко наступает на грабли, но против аутсайдеров редко теряет очки. «Валенсия» с Пепе Бордаласом в последних матчах забарахлила, но возвращение Дениса Черышева в строй и международная пауза должны помочь. Мы бы проверили голы в обе стороны. Каталонцы наконец-то могут рассчитывать на Агуэро, зато «летучие мыши» за восемь последних очных игр забили 14 голов.



Ставка: обе забьют за 1.75.

Где покажут матч «Барселона» — «Валенсия»?