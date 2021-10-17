«Венеция» — «Фиорентина». Александру Кокорину тут не место

18 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Италии «Венеция» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу флорентийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех команды из Венеции оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.70. Где смотреть матч «Венеция» — «Фиорентина»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Венеция» — «Фиорентина» 18 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Венеция» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча 8-го тура Серии А «Венеция» — «Фиорентина» (18.10.2021)

Октябрьский международный перерыв благополучно завершился, футболисты вернулись в расположение своих клубов. Времени на отдых нет, поскольку вот-вот стартует третий тур группового этапа в еврокубках. Итальянская Серия А успеет завершить восьмой тур. Честь закрыть программу выпала «Венеции» и «Фиорентине».

У российского болельщика флорентийцы вызывают интерес отчасти из-за персоны Александра Кокорина. Хотя фактически ничего интересного, помимо гражданства и скандального прошлого футболиста, здесь нет. В сезоне-2020/2021 россиянин принял участие в четырёх матчах первенства и не отметился результативными действиями.



Сейчас бывший нападающий «Зенита» продолжает полировать скамейку в Италии, хотя имеет один из самых дорогих контрактов в клубе. Ранее сообщалось, что он по-прежнему имеет шанс закрепиться в составе, а руководство и главный тренер рассчитывают на него и до сих пор готовы давать возможность проявить себя на поле.



Однако в итальянских СМИ появилась информация о том, что «Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Борхе Майоралю, который выступает за римлян на правах аренды. Как сообщают, работа на трансферном рынке связана не с Душаном Влаховичем, который отказался продлевать контракт. Это попросту альтернатива разочаровывающему Кокорину.

Итог увидим в январе. Пока же российский форвард в игровом плане не удивляет. Впрочем, «фиалки» справляются сами, причём весьма неплохо. После семи туров находятся в еврокубковой зоне, набрав 12 очков. А ведь в прошлом сезоне с трудом избежали вылета в Серию В, оторвавшись от опасной зоны на семь пунктов.



Нынешнее положение довольно шаткое. До зоны Лиги чемпионов не хватает как минимум одной победы, а у четырёх ближайших преследователей в активе всего на один балл меньше. В их числе «Лацио», «Ювентус» и «Аталанта». И всё же этот промежуточный результат определённо можно назвать успешным. Ясно видна работа нового главного тренера — Винченцо Итальяно.

«Фиалки» демонстрируют приличный атакующий футбол. Да, игровой мощи на «Рому» (1:3), миланский «Интер» (1:3) и «Наполи» (1:2) не хватило, хотя бой дали. Зато смогли скушать «Торино», «Дженоа» и «Удинезе» и не лопнуть. Приправим это дело солидной результативностью и победой над «Аталантой». Претендент на еврокубки готов.



А это как раз то, чего давно не хватает «Фиорентине». Последний раз команда представляла страну в Европе в сезоне-2016/2017, с тех пор много воды утекло. Чтобы вернуться на европейскую арену, достаточно не сбавлять набранный темп. Для этого необходимо как минимум обыгрывать соперников калибра «Венеции».



«Венеция» пришла в итальянскую элиту из Серии В, но сейчас находится рядом с зоной вылета. Говорить здесь особо нечего. После семи туров в активе пять очков, пограничная 17-я позиция в турнирной таблице и всего одна победа. Да и та над «Эмполи», который совсем недавно сам бороздил просторы второго по силе дивизиона Италии.

Оранжево-чёрно-зелёные не так много пропускают для аутсайдера, всего 12 голов в семи играх. У идущей на предпоследнем месте «Специи», например, на семь пропущенных больше. Однако с атакой беда. За семь туров чемпионата Италии забили только пять мячей, два из которых — в ворота «Эмполи» (2:1). Зато футболки очень красивые!



На наш взгляд, бодрая «Фиорентина» должна справляться с таким уровнем сопротивления в два счёта. Лобовая победа гостей в предстоящем матче выглядит вполне логично. Коэффициент более чем рабочий — 1.93. За игрой фиолетовых настолько приятно наблюдать, что больше ничего придумывать не хочется. Играем П2.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Венеция» — «Фиорентина» 18 октября 2021 года

«Фиорентина» даёт бой таким крепким орешкам, как «Рома», «Интер» и «Наполи». А с командой калибра «Венеции» должна справляться даже с Александром Кокориным на поле. Скорее всего, россиянин снова останется на скамейке запасных, но «фиалки» от этого точно ничего не потеряют.



Ставка: победа «Фиорентины» за 1.93.

Эксперты оценили шансы Кокорина забить в матче с «Венецией».