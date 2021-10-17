«Спартак» — ЦСКА. Ругайте Сергея Фёдорова, но красно-белых это не спасёт

18 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.29, а успех «Спартака» оценён экспертами в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 18 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — ЦСКА Москва (18.10.2021)

На 18 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи. Отдельное внимание, разумеется, стоит уделить московскому дерби. «Спартак» на льду стадиона «Мегаспорт» примет ЦСКА. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.



«Спартак» после 18 игр идёт девятым в Западной конференции, имея в активе 18 баллов. Отставание от «Йокерита» составляет 10 очков. Такое положение дел сложилось из-за неудачных последних результатов. Лишь одна победа в четырёх предыдущих случаях. Проиграл с общим счётом 2:10 «Металлургу», «Авангарду» и принципиальному сопернику ЦСКА.



На выезде же дожал минское «Динамо» (2:1 ОТ), прервав победную серию минчан. В середине первого периода «Спартак» открыл счёт. Во втором периоде игра пошла встречными курсами. Ближе к концовке «Динамо» усилило натиск. За 50 секунд до сирены заработал штрафной бросок, переведя встречу в овертайм. Там красно-белые, впрочем, своё не отдали.



ЦСКА после 19 встреч занимает четвёртую строчку Запада, имея 24 балла. Отставание от первой позиции составляет четыре пункта. Трудно спорить с тем, что подопечные Сергея Фёдорова показывают откровенно слабый хоккей. В четырёх последних встречах результат был неожиданным: проиграли «Куньлуню» (1:2), с горем пополам в дерби одолели «Спартак» (1:0).



Затем дома получили 1:5 от аутсайдера КХЛ «Амура», напрочь проспав первую половину. ЦСКА исправился в игре с «Адмиралом» (2:1), хотя это сложно назвать полноценной реабилитацией. Дальневосточники имеют худший состав в лиге и проигрывают на выезде всем подряд. Но всё равно имели шансы.



Теперь ЦСКА ждёт дерби со «Спартаком». В недавней встрече победили армейцы. Но череда побед с поражениями и низкая результативность смазывают впечатление. Хотя состав очень крепкий! Сергей Фёдоров должен что-то предпринять. Особенно когда речь заходит о принципиальном оппоненте.

«Спартак» чувствует себя не лучше, девятое место — это не уровень. В последнее время команда бьётся, но постоянно чего-то не хватает. В дерби «Спартак» тоже чувствует себя не очень. Лишь одну встречу из пяти выиграли красно-белые. Поэтому мы бы рассмотрели победу ЦСКА за 2.29.



Есть вариант проще — итоговая победа ЦСКА за 1.80. Слишком уж солидный перекос в очном противостоянии. Фаворитом красно-синие являются по праву. А вот с голами у соперников большие проблемы. В последних трёх встречах индивидуальный тотал команд был ниже 2.5 шайб. Можно рассмотреть тотал меньше 4.5 шайбы за 1.85.

«Спартак» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 октября 2021 года

Всё-таки фаворитом является ЦСКА. Красно-синие мало забивают и разочаровывают, зато в дерби чувствуют себя комфортно. А вот подопечные Бориса Миронова обыгрывают исключительно аутсайдеров, к дерби пока не могут найти подход. Да и общая картина с девятым местом давит. ЦСКА разочаровывает с середняками и аутсайдерами, а на важные игры настраивается.



Ставка 1: победа ЦСКА в основное время за 2.29.



Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.85.