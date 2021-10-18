В РПЛ всё плотнее, но «Зенит» на вершине даже после двух поражений

В РПЛ завершился 11-й тур. Лидер – «Зенит» — вновь проиграл, на этот раз «Арсеналу» в Туле (1:2). Но даже после этого поражения клуб из Санкт-Петербурга остался первым с преимуществом в 2 очка над «Сочи». Южане воспользовались осечками конкурентов и вышли на 2-е место. А вот «Динамо» могло приблизиться к лидеру вплотную, но на последних минутах упустило фору в 2 мяча над «Спартаком». В таблице становится всё плотнее – никто не может сделать отрыв! Изучаем прогнозы букмекеров.

«Зенит» теряет очки, но станет чемпионом. Нет достойного конкурента

«Зенит» проиграл 2 раза подряд, и это уже само по себе событие. Петербуржцы уступили «Арсеналу» 1:2 и теперь лидируют всего с преимуществом в 2 очка. Но коэффициент на чемпионство команды Семака практически не изменился, сейчас ставки принимают за 1.30.

Почему так? Да просто потому, что у петербуржцев нет одного ярко выраженного конкурента. В таблице всё очень плотно, но никто не может похвастаться стабильностью. У всех команд в группе лидеров победы чередуются с потерей очков. На этом фоне «Зенит» имеет большой запас по уровню футболистов. Поэтому букмекеры не сомневаются: золотые медали команда Семака не отдаст.

За 15.00 можно поставить на «Динамо» или ЦСКА. Динамовцы выглядят неплохо, но команде не хватает опыта. Только этим можно объяснить потерю очков в игре со «Спартаком», где команда Сандро Шварца вела 2:0 за 5 минут до конца матча. Армейцы же не проигрывают уже больше месяца, и, кажется, команда начала понимать, что хочет от неё Алексей Березуцкий. Но надолго ли всё это? Пока никто из претендентов не смог выдать по-настоящему длинный стабильный отрезок.

Шансы «Локомотива», «Сочи», «Краснодара» и «Спартака» оценивают коэффициентом 20.00. Лучше всех из этих команд дела у сочинцев: 2-е место и всего 2 очка от лидера, но ресурс у Владимира Федотова всё-таки ограниченный. «Локомотив» только-только сменил главного тренера: предсказывать, что получится у Маркуса Гисдоля, сложно. «Краснодар» очень нестабилен, а «Спартак» находится в тяжелейшем графике, да ещё и с целым рядом травмированных. Команда Руя Витории показывает характер, но надолго ли её хватит? В следующем туре красно-белым играть с «Зенитом», а до того в Лиге Европы нужно сыграть против «Лестера».

Явного кандидата на вылет нет. Но хуже всех дела у «Урала»

В подвале таблицы тоже ничего непонятно. Сейчас по 9 очков у «Уфы», «Ростова» и «Урала». Но в вылет ростовчан букмекеры не верят, коэффициент на прямое понижение команды 4.00. На «Урал» можно поставить за 2.30, а на «Уфу» за 2.40. Всё-таки игра екатеринбуржцев, у которых ресурс побольше, оставляет желать лучшего.

«Химки» и «Арсенал» победили в последнем туре и улучшили свои позиции. У подмосковного клуба 11 очков, а у туляков теперь 12. Коэффициент на вылет этих команд 2.60. За 5.00 можно поставить на «Нижний Новгород», который постепенно опускается в турнирной таблице, но пока имеет достаточный очковый запас: у команды Александра Кержакова 14 баллов.

Агаларов получил травму, но пока в фаворитах

В ставках на лучшего бомбардира лиги аналитики видят фаворитами уфимца Гамида Агаларова и Фёдора Смолова из «Локомотива». На них можно поставить за 6.00. У Агаларова сейчас 9 голов, а у Смолова 7. Правда, футболист «Уфы» получил повреждение в 11-м туре и может пропустить какое-то время.

За 7.00 можно сделать ставку на Сердара Азмуна, а за 10.00 – на Артёма Дзюбу. У дуэта форвардов «Зенита» пока по 5 голов. Столько же у краснодарца Джона Кордобы, на него также коэффициент 10.00.

В 11-м туре нас ждёт супердерби «Зенит» — «Спартак», которое может как обострить ситуацию в турнирной таблице, так и разрядить обстановку. Кроме того, «Локомотив» примет «Сочи», ЦСКА – «Крылья Советов», а «Динамо» — «Химки». «Краснодар» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом». Посмотрим, что изменится в букмекерских прогнозах после этих встреч. Удачных ставок!