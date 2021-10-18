«ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Лионель Месси отдохнул перед Лигой чемпионов. Немцы обречены

19 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех немцев оценён экспертами в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.95. Где покажут матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг»?

Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» 19 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» (19.10.2021)

Международная пауза отгремела, теперь увидимся в ноябре. Зато вернулся клубный футбол, который порадует третьим туром Лиги чемпионов. 19 октября продолжат борьбу за выход в плей-офф «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Матч пройдёт во Франции на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После 10 туров чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно удерживает лидерство. Набрал 27 баллов из 30 возможных. Ближайший преследователь отстаёт на девять очков, разрыв приятный. С такой формой за Лигу 1 парижанам беспокоиться не стоит. Все силы можно бросить на желанную Лигу чемпионов.



На днях вырвали победу у «Анже» (2:1). Маурисио Почеттино позволил себе некоторые эксперименты. Сработало. На 69-й минуте с передачи Килиана Мбаппе отличился Данилу Перейра, который редко выходит в стартовом составе. Сам Мбаппе забил с пенальти. Юный игрок блистал в отсутствие Месси и Неймара. Без спорных решений арбитра не обошлось, хотя это уже детали.



В Лиге чемпионов у парижан дела обстоят хорошо. После ничьей с «Брюгге» (1:1) были сделаны выводы, во втором туре обыграли «Манчестер Сити» (2:0). Четыре очка, первое место в группе. Даже Месси забил дебютный гол, после чего уехал в национальную сборную покорять Южную Америку.

В сборной Аргентины Месси отличился не только забитым мячом, но и рвением. В ничейном матче с Колумбией (0:0) шестикратный обладатель «Золотого мяча» подал пример, совершив важный отбор. Удивительный аргентинец сейчас в прекрасных кондициях, ждём от него яркой игры с «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб не так хорош. Юлиан Нагельсман ушёл в стан главного конкурента — «Баварии», с которой в прошлом сезоне «быки» боролись за чемпионский титул. Команда заметно потеряла в качестве и разнообразии. В Бундеслиге располагается на восьмой строчке с 11 очками, отстав от лидера на восемь пунктов. Даже попадание в зону Лиги чемпионов под большим вопросом.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

В субботу подопечные Джесси Марша разошлись миром с «Фрайбургом» (1:1). Забить удалось лишь с пенальти. Отличился Эмиль Форсберг, который стал лидером команды после переезда в Мюнхен вслед за Нагельсманом Марселя Забитцера. Соперник смотрелся не хуже.



В Лиге чемпионов у РБЛ тоже не заладилось. Сначала потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (3:6) в Англии, затем уступил бельгийскому «Брюгге» (1:2) на своём поле. Проблемы в обороне очевидны, атака в то же время нестабильна. Против набравших форму парижан будет очень непросто.



«ПСЖ» таких проблем не имеет. При этом из сборной вернулся разыгравшийся Месси, а Мбаппе продемонстрировал, что способен вести партнёров за собой. Лидеры и коллектив в полном порядке. Ждём от них большого количества голов. Тем более на своём поле в чемпионате Франции забили уже 14 раз.

Вполне поставить на победу парижан с форой (-1) за коэффициент 1.66. Альтернативный вариант — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Коэффициент крепче, а риски не выше. Немцы наверняка не останутся в стороне. Забили три мяча в ворота «Манчестера» и один — в ворота «Брюгге». Постоять за себя смогут, хотя фавориты — хозяева.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» 19 октября 2021 года

«ЛБ Лейпциг» под руководством Джесси Марша весьма нестабилен, против сильных клубов выступает неуверенно и много пропускает. Парижане, в свою очередь, имеют только позитивный взгляд в будущее. Одолели «Манчестер Сити», уверенно лидируют в Лиге 1. Плюс разыгрались Месси и Мбаппе. Ждём яркий матч.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.66.

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