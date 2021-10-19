«Атлетико» — «Ливерпуль», «Шахтёр» — «Реал» и другие матчи. Что смотреть 19 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 19 октября.
На что ставить в футболе 19 октября
Сегодня вторник – день Лиги чемпионов. Главный матч дня – встреча «Атлетико» и «Ливерпуля», Диего Симеоне против Юргена Клоппа. Две разных философии игры, кто окажется сильнее?
Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».
Молдавский «Шериф», одержавший две победы кряду, в том числе на выезде над «Реалом», попробует удивить чемпиона Италии — «Интер». Смех смехом, а если команда Вернидуба победит, то плей-офф от неё уже никуда не денется. Сам же «Реал» едет в гости к «Шахтёру», в прошлом году испанцы «горнякам» дважды уступили и теперь попробуют взять реванш.
Кроме того, «Брюгге» принимает «Манчестер Сити», а «ПСЖ» — «РБ Лейпциг». «Бешикташ» сыграет со «Спортингом», «Порту» — с «Миланом», а «Аякс» — с дортмундской «Боруссией». Один матч пройдёт в Лиге Европы: «Селтик» сразится с «Ференцварошем».
На что ставить в хоккее 19 октября
В КХЛ сегодня сразу 8 матчей. Выделяем поединок «Ак Барса» с московским «Динамо», а также встречи «Трактор» — «Салават Юлаев» и «Йокерит» — СКА. Большой игровой день и в НХЛ, здесь сразу 11 встреч. Кроме того, очередные матчи пройдут в чемпионатах Чехии и Финляндии.
На что ещё ставить 19 октября
Набирает обороты Кубок Кремля. В мужской сетке Роман Сафиуллин сразится с Адрианом Маннарино, а Евгений Донской – с Ильёй Ивашко. В женских соревнованиях Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер, а Анастасия Потапова – с Симоной Халеп. Ещё две россиянки – Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева – сыграют между собой. Кроме того, теннисные турниры на этой неделе проходят в Антверпене, Тенерифе, Боготе и Буэнос-Айресе.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Атлетико» — «Ливерпуль».
В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» сыграет на выезде с французским «Дижоном».
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