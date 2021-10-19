«Спартак» — «Лестер». Не спешите хоронить красно-белых

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех российского клуба оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» 20 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Спартак» Москва — «Лестер Сити» (20.10.2021)

Кто бы мог подумать, что после двух туров Лиги Европы московский «Спартак» со всеми своими проблемами на старте сезона будет стоять в таблице выше итальянского «Наполи» и английского «Лестер Сити»? Сейчас у россиян в активе три очка и вторая позиция, а отрыв от грозных соперников составляет два пункта.

В первом матче проиграли польской «Легии» (0:1), которая сенсационно лидирует, набрав все шесть возможных очков. Тогда подопечные Руя Витории довольно неплохо смотрелись в атаке и на поражение явно не наиграли. Однако Эрнест Мучи и Лирим Кастрати были иного мнения. Один совершил забег по флангу в концовке, другой замкнул прострел.



Победа во втором матче в Италии в сумме с осечкой англичан в Польше всё же вернула красно-белым надежду на евровесну. Конечно, придётся попотеть, нужно как минимум цепляться за очки в двух играх с «Лестером» и возвращать долг «Легии». В данной ситуации даже выход в плей-офф Лиги конференций можно будет считать успехом.



Правда, с «Наполи» москвичам, скорее, повезло. Удалось победить со счётом 3:2, хотя неаполитанцы играли в меньшинстве с 30-й минуты. В концовке из-за второй жёлтой карточки Максимилиано Кофрие составы уравнялись, но гости сумели сохранить концентрацию и забрать три очка. Гол хозяев в добавленное время ни на что не повлиял.

Возобновлять сезон после международной паузы «Спартаку» выпало со столичного дерби. Получилось с оговорками неплохо. Вырвали ничью у «Динамо» (2:2), хотя до 87-й минуты летели 0:2. Сначала со стандарта отличился Георгий Джикия, а на первой добавленной минуте Самуэль Жиго продавил Ивана Ордеца и забил второй гол.



В турнирной таблице чемпионата России команда Руя Витории идёт в шести очках от лидирующего «Зенита» и в четырёх — от зоны Лиги чемпионов. А потому ещё не всё потеряно. Конкуренция в верхней части, конечно, будь здоров, но настоящая борьба только начинается. Главное сейчас — сохранить набранный темп.



«Лестер Сити» подарил очки «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Вёл к 69-й минуте со счётом 2:0, но в итоге встреча завершилась со счётом 2:2. Да и во втором туре провалился. В Польше проиграл «Легии» с минимальным счётом, хотя даже имел некоторое преимущество по ударам и владению.

В чемпионате Англии «лисы» тоже не впечатляют. После восьми туров идут на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав всего 11 очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет восемь пунктов. Плотность таблицы высокая, одна удачная серия способна закинуть команду из Лестера в еврокубковую зону. Однако форма оставляет желать лучшего.

Со стабильностью проблемы, равно как и с обороной. В центре пара крепких защитников Сёюнджю и Вестергор. Недавно вернулся Эванс. Но за 10 последних игр во всех турнирах было пропущено аж 17 голов. То есть практически по два в среднем за матч. Гордиться тут нечем. Худо-бедно выручают нападающие, которые на этом же промежутке отличились 16 раз.



И всё же подопечные Брендана Роджерса — это сила, которую нельзя не уважать. «Спартак», конечно, реже всех в РПЛ позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот, всего 3,4 момента в среднем за игру. Но, во-первых, нападающие «лис» могут придумать гол на ровном месте. Во-вторых, красно-белые нередко ошибаются.



Интересный вариант — тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95. Да, теперь у москвичей в лазарете Умяров и Промес, зато вернулись после травм Зобнин, Ларссон, Кутепов и Рассказов. В порядке Александр Соболев. Атака команды при Руе Витории не такая плохая, может ответить нестабильным англичанам, которые наверняка ещё перетасуют состав.

Мы бы остановились на «обе забьют» за 1.75. Пока что у «Лестера» не клеится с результатами в Лиге Европы. Если «Спартак» снова проявит характер, то вполне сможет рассчитывать даже на ничью. Но как минимум голами, на наш взгляд, соперники должны обменяться. Ждём веселья в Москве!

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» 20 октября 2021 года

«Спартак» находится выше «Наполи» и «Лестера» в группе, но для выхода в евровесну нужно цепляться за очки в играх с англичанами. Последние матчи в исполнении красно-белых вселяют надежду, хотя только время рассудит. Но бой в Москве дать должны. Англичане в нынешнем сезоне очень нестабильны, много забивают и много пропускают. Ждём результативную встречу.

Ставка: обе забьют за 1.75.