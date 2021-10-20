«Спартак» — «Лестер». Прогноз «Фонбет»: Александр Максименко опять не справится с нервами

Англичане не впечатляют в Лиге Европы, но красно-белые могут придумать себе проблемы сами.

20 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт в Москве на «Открытие Банк Арене», начало — в 17:30 мск. Сделать ставку на российский клуб можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Спартак»

Впервые под руководством Руя Витории «Спартак» выдал серию из четырёх матчей без поражений. До перерыва на игры сборных красно-белые победили «Уфу» (2:0) и «Ахмат» (1:0) в РПЛ, а также «Наполи» (3:2) в Лиге Европы. В недавнем московском дерби уступали 0:2 «Динамо», но забили на 87-й и 91-й минутах и сумели уйти от поражения – 2:2.

Подопечные Витории добиваются результата, несмотря на ощутимые кадровые потери. С «Лестером» специалист не сможет рассчитывать на защитников Максимилиано Кофрие (дисквалификация) и Павла Маслова, полузащитников Наиля Умярова и Квинси Промеса, нападающих Эсекьеля Понсе и Георгия Мелкадзе (у всех травмы).

В РПЛ москвичи занимают лишь седьмое место, в 11 матчах забив 13 и пропустив 10 голов. Однако именно они являются одной из лучших команд чемпионата России по созданным и допущенным голевым моментам за первые 10 туров. Соперники создают в среднем 3,4 момента за матч, сами спартаковцы – 7,1.

В какой форме «Лестер»

«Лестер» выиграл только один выездной матч Лиги Европы при семи попытках. При этом в трёх последних встречах не сумел забить ни одного гола. «Лисы» идут на последнем месте в группе с единственным набранным очком – домашняя ничья с «Наполи» (2:2) и гостевое поражение от «Легии» (0:1). У «Спартака» три балла в копилке.

Традиционно неудачные выступления на европейской арене во многом связаны со ставкой на АПЛ. Оптимальный состав подбирается именно под игры внутреннего чемпионата. Не исключено, что Брендан Роджерс предоставит отдых кому-то из лидеров «Лестера» и в московском матче.



Особенно после тяжелой победы над «Манчестер Юнайтед» (4:2). Обыграв «МЮ», синие прервали серию из четырёх матчей без побед в АПЛ. Успех позволил подняться на 11-е место. Из-за травм в Москве не сыграют защитники Джеймс Джастин и Уэсли Фофана, а также полузащитник Онинье Ндиди.

«Спартак» – «Лестер»: статистика личных встреч

Ранее соперники друг с другом не встречались. Но за всю историю выступлений красно-белых в еврокубках они пересекались с семью разными английскими клубами. На данный момент у москвичей серия из трёх домашних матчей без побед: 1:1 и 1:3 с «Ливерпулем», 0:2 с «Челси».

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Спартак» – «Лестер» 20 октября 2021 года

Ставка: последний гол «Лестера» с 56-й по 90-ю минуту за 1.75. (Сделать ставку).

Исход предстоящего матча во многом зависит от того, какой состав выставит Брендан Роджерс в Москве. Если предоставит отдых Варди, Мэддисону, Тилемансу и другим лидерам, то у красно-белых появятся шансы. В противном случае хозяева могут продлить неудачную серию.

Москвичи пропускали до 35-й минуты в каждой из последних пяти еврокубковых игр против англичан. На то, что «Лестер» забьёт в первом тайме можно поставить за 1.80. Несмотря на то, что «Спартак» не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, неуверенная игра обороны и голкипера Александра Максименко приводят к пропущенным.

В текущем сезоне красно-белые пропустили 11 голов на отрезке с 56-й по 90-ю минуту, в том числе в обоих матчах Лиги Европы. Из-за дисквалификации не сыграет защитник Кофрие, что доставит ещё больше проблем в сдерживании атакующих футболистов гостей. Не исключено, что свой последний гол англичане забьют именно на этом игровом отрезке.